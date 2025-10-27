СМИ узнали, сколько Германия планирует потратить на закупку вооружений

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Германия планирует потратить около 377 миллиардов евро в 2026 году на закупку вооружений и техники для всех видов войск, сообщило издание Politico со ссылкой на внутренний документ правительства.

"В обширном 39-страничном списке указаны желательные покупки (вооружений - ред.) на сумму 377 миллиардов евро на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве. Этот документ представляет собой обзор планирования закупок вооружений, которые будут прописаны в бюджете вооруженных сил Германии на 2026 год, но многие из них являются долгосрочными закупками, для которых нет четких временных рамок", - сообщает издание.

Отмечается, что в конечном итоге пункты списка представят небольшими частями, когда они будут готовы к голосованию в бюджетном комитете парламента. По этому документу, бундесвер хочет запустить около 320 проектов новых вооружений и техники в течение бюджетного цикла следующего года. Из них у 178 есть зарегистрированный подрядчик. Остальные "все еще открыты", таким образом, большая часть плана модернизации бундесвера находится на стадии разработки. В тендерах лидируют немецкие компании, с ними связаны около 160 проектов на общую сумму около 182 миллиардов евро.

Безусловный лидер закупок - оборонный концерн Rheinmetall: компания представлена в 53 отдельных пунктах планирования на сумму более 88 миллиардов евро. Около 32 миллиардов евро поступят непосредственно в Rheinmetall, в то время как еще 56 миллиардов евро будут связаны с дочерними компаниями и совместными предприятиями, такими как программы производства БМП Puma и Boxer, которые реализуют совместно с франко-германским оборонным концерном KNDS. Документ предусматривает поставку к 2035 году в общей сложности 687 машин Puma, включая 662 боевых модификации и 25 машин для обучения водителей. В области противовоздушной обороны бундесвер планирует закупить у Rheinmetall 561 систему Skyranger 30 малой дальности для борьбы с беспилотниками.

Кроме того, в списке есть спутниковые программы стоимостью более 14 миллиардов евро. Также бундесвер планирует закупить 15 истребите лей F-35 у американской Lockheed Martin на сумму около 2,5 миллиардов евро. Помимо этого бундесвер хочет приобрести 400 крылатых ракет Tomahawk Block Vb примерно за 1,15 миллиардов евро и 3 пусковые установки Lockheed Martin Typhon стоимостью 220 миллионов евро. Также в программу иностранных закупок входят 4 противолодочных самолета Boe ing P-8A Poseidon стоимостью 1,8 миллиардов евро для ВМС Германии.