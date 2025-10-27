В России признали нежелательными Ideas for Change* и Truth Hounds*

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в РФ украинских организаций Ideas for Change* и Truth Hounds*, первая из которых призывает не признавать принятие в состав России ЛНР и ДНР, а вторая публикует фейки об СВО, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной деятельность организаций Ideas for Change* и Truth Hounds*. Обе расположены в Киеве и основаны в 2015 году и в 2014 году, соответственно", - говорится в сообщении.

По данным Генеральной прокуратуры, Ideas for Change* размещает публикации, осуждающие специальную военную операцию, призывает не признавать результаты референдумов о принятии ДНР ЛНР в состав России , увеличивать поставки вооружения для Киева.

Одной из ключевых задач Truth Hounds*, отмечают в надзорном ведомстве, является создание и распространение фейковых материалов о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе СВО.

"Обе организации выступают за усиление санкционного давления на Россию и призывают мировое сообщество отказаться от экономического сотрудничества с нашей страной. Ideas for Change* и Truth Hounds* активно сотрудничают с различными европейскими объединениями, продвигающими антироссийскую повестку", - отмечается в релизе.

Уточняется, что партнерами Truth Hounds* являются National Endowment for Democracy*, Justice for Journalists Foundation* и другие организации, деятельность которых уже признана в России нежелательной.