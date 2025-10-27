Рейтинг@Mail.ru
В России признали нежелательными Ideas for Change* и Truth Hounds*
14:22 27.10.2025 (обновлено: 14:42 27.10.2025)
В России признали нежелательными Ideas for Change* и Truth Hounds*
В России признали нежелательными Ideas for Change* и Truth Hounds*
В России признали нежелательными Ideas for Change* и Truth Hounds*

© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в РФ украинских организаций Ideas for Change* и Truth Hounds*, первая из которых призывает не признавать принятие в состав России ЛНР и ДНР, а вторая публикует фейки об СВО, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной деятельность организаций Ideas for Change* и Truth Hounds*. Обе расположены в Киеве и основаны в 2015 году и в 2014 году, соответственно", - говорится в сообщении.
По данным Генеральной прокуратуры, Ideas for Change* размещает публикации, осуждающие специальную военную операцию, призывает не признавать результаты референдумов о принятии ДНР и ЛНР в состав России, увеличивать поставки вооружения для Киева.
Одной из ключевых задач Truth Hounds*, отмечают в надзорном ведомстве, является создание и распространение фейковых материалов о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе СВО.
"Обе организации выступают за усиление санкционного давления на Россию и призывают мировое сообщество отказаться от экономического сотрудничества с нашей страной. Ideas for Change* и Truth Hounds* активно сотрудничают с различными европейскими объединениями, продвигающими антироссийскую повестку", - отмечается в релизе.
Уточняется, что партнерами Truth Hounds* являются National Endowment for Democracy*, Justice for Journalists Foundation* и другие организации, деятельность которых уже признана в России нежелательной.
* Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
 
