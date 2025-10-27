Комитет ГД одобрил увеличение наказаний за дезертирство для экс-заключенных

Согласно документу, дезертирство, совершенное лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части, повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.

За самовольное оставление воинской части на срок свыше двух суток, но не более десяти суток освобожденными от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до шести лет, на срок от трёх до восьми лет - если часть оставлена на срок от десяти суток до месяца. За самовольное оставление части или места службы, а равно за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца - на срок от семи до 12 лет.