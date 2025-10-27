https://ria.ru/20251027/gaza-2050972821.html
В Минздраве назвали число погибших с начала прекращения огня в Газе
В Минздраве назвали число погибших с начала прекращения огня в Газе
Число палестинцев, погибших в секторе Газа с момента вступления в силу перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, превысило 90 человек, пострадали РИА Новости, 27.10.2025
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в секторе Газа с момента вступления в силу перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, превысило 90 человек, пострадали еще более 330, сообщает минздрав палестинского полуэксклава в понедельник.
"В больницы сектора Газа за последние 48 часов поступили тела восьми погибших, извлеченные из-под завалов, а также 13 пострадавших… Всего с начала прекращения огня 11 октября погибли 93 человека, пострадали еще 337. Из-под завалов извлечены тела 472 погибших", - указано в релизе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения огня палестинской стороной.
В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США
(CENTCOM) 21 октября официально объявило о начале работы центра гражданско-военной координации по мониторингу прекращения огня в секторе Газа.