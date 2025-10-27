Эвакуированные из Газы россияне рассказали о планах на жизнь

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Эвакуированные из сектора Газа российские граждане рассказали в беседе с РИА Новости, что хотят заново построить свою жизнь в России и обеспечить достойное будущее для своих детей.

"Условия жизни за эти два года были очень тяжелыми - постоянные обстрелы и гибель людей вокруг. Сейчас мы надеемся начать новую жизнь в России, отправить детей в школу, ведь они были лишены этой возможности на протяжении двух лет", - рассказал агентству один из эвакуированных, Имад Ахмад.

По его словам, выехавшие за пределы сектора Газа россияне надеются на обретение стабильности для своих семей, которые на протяжении двух лет войны были вынуждены спасаться от бомбардировок, перемещаясь между укрытиями.

"За время войны мы не раз оказывались на волоске от смерти. Израиль разбомбил наш дом, некоторые родственники погибли на глазах у моих детей. Они испытали очень большое психологическое потрясение за период конфликта. В результате войны вся инфраструктура полностью разрушена, жизнь в Газе стала попросту невыносимой", - рассказал также прибывший из Газы глава семейства Ашраф Абу Джамиа.

Собеседник агентства отметил, что выехать с палестинских территорий удалось благодаря помощи российских дипломатов.

"Представительство РФ при Палестинской национальной администрации оказало содействие в нашей отправке в Иорданию, и теперь мы в России", - сказал он.

За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 68,5 тысяч палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.