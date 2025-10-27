Рейтинг@Mail.ru
Эвакуированные из Газы россияне рассказали о планах на жизнь
15:25 27.10.2025 (обновлено: 15:39 27.10.2025)
Эвакуированные из Газы россияне рассказали о планах на жизнь
Эвакуированные из Газы россияне рассказали о планах на жизнь
Эвакуированные из сектора Газа российские граждане рассказали в беседе с РИА Новости, что хотят заново построить свою жизнь в России и обеспечить достойное... РИА Новости, 27.10.2025
Эвакуированные из Газы россияне рассказали о планах на жизнь

Эвакуированные из Газы россияне хотят построить жизнь заново в России

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Эвакуированные из сектора Газа российские граждане рассказали в беседе с РИА Новости, что хотят заново построить свою жизнь в России и обеспечить достойное будущее для своих детей.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что представительство России при Палестинской национальной администрации вместе с посольством РФ в Иордании оказали содействие в выезде из сектора Газа 47 россиянам и их родственникам. Она отметила, что среди них - 15 несовершеннолетних, а одного из граждан, 2007 года рождения с диагнозом ДЦП, вывезли в рамках медицинской эвакуации ВОЗ.
Первая семья россиян, эвакуированных из сектора Газа, в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Первая семья россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву
18 сентября, 20:28
"Условия жизни за эти два года были очень тяжелыми - постоянные обстрелы и гибель людей вокруг. Сейчас мы надеемся начать новую жизнь в России, отправить детей в школу, ведь они были лишены этой возможности на протяжении двух лет", - рассказал агентству один из эвакуированных, Имад Ахмад.
По его словам, выехавшие за пределы сектора Газа россияне надеются на обретение стабильности для своих семей, которые на протяжении двух лет войны были вынуждены спасаться от бомбардировок, перемещаясь между укрытиями.
"За время войны мы не раз оказывались на волоске от смерти. Израиль разбомбил наш дом, некоторые родственники погибли на глазах у моих детей. Они испытали очень большое психологическое потрясение за период конфликта. В результате войны вся инфраструктура полностью разрушена, жизнь в Газе стала попросту невыносимой", - рассказал также прибывший из Газы глава семейства Ашраф Абу Джамиа.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Россия вывезла из сектора Газа 47 своих граждан и их родственников
24 октября, 17:43
Собеседник агентства отметил, что выехать с палестинских территорий удалось благодаря помощи российских дипломатов.
"Представительство РФ при Палестинской национальной администрации оказало содействие в нашей отправке в Иорданию, и теперь мы в России", - сказал он.
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 68,5 тысяч палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на прекращение огня и достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
Палаточный лагерь беженцев на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВОЗ впервые после прекращения огня эвакуировала из Газы 41 пациента
23 октября, 02:41
 
