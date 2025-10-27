https://ria.ru/20251027/fsb-2050927647.html
ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области
ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2025
ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области
ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жителя Запорожской области, переводившего деньги ВСУ и украинским спецслужбам. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T13:51:00+03:00
2025-10-27T13:51:00+03:00
2025-10-27T15:05:00+03:00
происшествия
запорожская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050944941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2f966624d176fe6baa39d41f231558b.jpg
https://ria.ru/20251024/srok-2050298246.html
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050944941_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_736039a3b38b6003d3805535bdd5f150.jpg
Кадры задержания за госизмену жителя Запорожской области
Кадры задержания за госизмену жителя Запорожской области
2025-10-27T13:51
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области
ФСБ опубликовала видео задержания за госизмену жителя Запорожской области
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жителя Запорожской области, переводившего деньги ВСУ и украинским спецслужбам.
Ранее ФСБ
сообщила о задержании жителя Запорожской области
, подозреваемого в госизмене. В 2023-2025 годах он переводил деньги спецслужбам Украины
и ВСУ
. Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован.
На кадрах оперативники забегают на участок и заходят в частный дом подозреваемого. Далее показано, как задержанный лежит на полу лицом вниз. Также демонстрируются банковские карты, флэшки, ноутбук и блокнот задержанного, в котором записаны вычисления неких сумм в столбик.
Видео завершается тем, как задержанного в наручниках уводят мимо его огорода и помогают усесться в служебный микроавтобус.