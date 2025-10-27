Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области
13:51 27.10.2025 (обновлено: 15:05 27.10.2025)
ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области
ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2025
ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области
ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жителя Запорожской области, переводившего деньги ВСУ и украинским спецслужбам. РИА Новости, 27.10.2025
происшествия
запорожская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
запорожская область
украина
Кадры задержания за госизмену жителя Запорожской области
Кадры задержания за госизмену жителя Запорожской области
происшествия, запорожская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области

ФСБ опубликовала видео задержания за госизмену жителя Запорожской области

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жителя Запорожской области, переводившего деньги ВСУ и украинским спецслужбам.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Запорожской области, подозреваемого в госизмене. В 2023-2025 годах он переводил деньги спецслужбам Украины и ВСУ. Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован.
На кадрах оперативники забегают на участок и заходят в частный дом подозреваемого. Далее показано, как задержанный лежит на полу лицом вниз. Также демонстрируются банковские карты, флэшки, ноутбук и блокнот задержанного, в котором записаны вычисления неких сумм в столбик.
Видео завершается тем, как задержанного в наручниках уводят мимо его огорода и помогают усесться в служебный микроавтобус.
ПроисшествияЗапорожская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала