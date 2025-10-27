ФСБ показала задержание за госизмену жителя Запорожской области

На кадрах оперативники забегают на участок и заходят в частный дом подозреваемого. Далее показано, как задержанный лежит на полу лицом вниз. Также демонстрируются банковские карты, флэшки, ноутбук и блокнот задержанного, в котором записаны вычисления неких сумм в столбик.