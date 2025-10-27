В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились два новых фигуранта, сообщил источник РИА Новости.

« "Арестованы две сестры и их мать, входившие в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из столичных СИЗО", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что арестованные играли роль попрошаек в этом деле.

"Сначала им вменяли только мошенничество, затем добавили статью 210 Уголовного кодекса", — заключил источник.

Что известно о преступлениях

Силовики арестовали более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.

По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников спецоперации, прибывающих в Шереметьево , им вменяют кражи, вымогательство и мошеннические действия.

В материалах дела говорится, что в банду входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в аэропорту. Преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв.

Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. Соучастники подыскивали бойцов и предлагали услуги изначально за приемлемые деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90, тысяча — в 70, 8,2 — в 122. Оплату принимали как переводами, так и через терминал. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.