В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились новые фигуранты

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево появились два новых фигуранта, сообщил источник РИА Новости.
"Арестованы две сестры и их мать, входившие в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из столичных СИЗО", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что арестованные играли роль попрошаек в этом деле.
"Сначала им вменяли только мошенничество, затем добавили статью 210 Уголовного кодекса", — заключил источник.
Что известно о преступлениях
Силовики арестовали более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.
По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников спецоперации, прибывающих в Шереметьево, им вменяют кражи, вымогательство и мошеннические действия.
В материалах дела говорится, что в банду входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД в аэропорту. Преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв.
Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. Соучастники подыскивали бойцов и предлагали услуги изначально за приемлемые деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90, тысяча — в 70, 8,2 — в 122. Оплату принимали как переводами, так и через терминал. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.
Одному бойцу предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, злоумышленники похитили 615 тысяч рублей с карты через терминал фигуранта. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч. Сумма ущерба по делу — около трех миллионов.
