Польские фермеры готовятся перекрывать дороги в знак протеста

ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Польские фермеры, недовольные низкими закупочными ценами сельскохозяйственной продукции, готовятся перекрывать дороги в знак протеста, рассказал РИА Новости один из производителей овощей из Мазовецкого воеводства.
"Ситуация никогда не была простой, но сейчас многие фермеры просто стоят на грани разорения. Выращивать овощи и фрукты просто стало невыгодно. О прибыли уже никто не говорит, все мечтают выйти в ноль. Мои коллеги и я готовимся протестовать", - рассказал собеседник агентства.
Он подозревает скупщиков сельхозпродукции в сговоре, обращая внимание на то, что закупочные и розничные цены отличаются в Польше в десятки раз.
"Картофель у нас скупают по 20 грошей за килограмм. В то же время в магазине вы вряд ли найдете тот же самый картофель дешевле трех злотых за килограмм. То же касается и других овощей – от лука до свеклы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что раньше такой разницы между закупочной и розничной ценами не наблюдалось. "Здесь мы явно имеем дело со сговором. В результате фермеры разоряются, а торговцы богатеют", - добавил он.
Фермер посетовал, что терпящие убытки производители сельхозпродукции не могут перепрофилировать свои хозяйства из-за долгов по кредитам.
"Практически вся техника приобретается в кредит, удобрения, а часто и семена – тоже в кредит. Эти кредиты надо как-то выплачивать. Технология производства сейчас такова, что технику, например, для обработки картофеля от болезней и вредителей никак нельзя применить, например, для обработки яблоневого сада. Таким образом фермеры вынуждены работать в убыток", - рассказал он.
В этой связи сельхозпроизводители планируют уже осенью провести крупные акции протеста.
"Мы регулярно обсуждаем что делать, как достучаться до властей. Пока сходимся на том, что нужно протестовать, перекрывать дороги, обращать на себя внимание. Скорее всего, мы начнем действовать в ноябре", - заявил собеседник агентства.
