Польские фермеры готовятся перекрывать дороги в знак протеста

ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Польские фермеры, недовольные низкими закупочными ценами сельскохозяйственной продукции, готовятся перекрывать дороги в знак протеста, рассказал РИА Новости один из производителей овощей из Мазовецкого воеводства.

"Ситуация никогда не была простой, но сейчас многие фермеры просто стоят на грани разорения. Выращивать овощи и фрукты просто стало невыгодно. О прибыли уже никто не говорит, все мечтают выйти в ноль. Мои коллеги и я готовимся протестовать", - рассказал собеседник агентства.

Он подозревает скупщиков сельхозпродукции в сговоре, обращая внимание на то, что закупочные и розничные цены отличаются в Польше в десятки раз.

"Картофель у нас скупают по 20 грошей за килограмм. В то же время в магазине вы вряд ли найдете тот же самый картофель дешевле трех злотых за килограмм. То же касается и других овощей – от лука до свеклы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что раньше такой разницы между закупочной и розничной ценами не наблюдалось. "Здесь мы явно имеем дело со сговором. В результате фермеры разоряются, а торговцы богатеют", - добавил он.

Фермер посетовал, что терпящие убытки производители сельхозпродукции не могут перепрофилировать свои хозяйства из-за долгов по кредитам.

"Практически вся техника приобретается в кредит, удобрения, а часто и семена – тоже в кредит. Эти кредиты надо как-то выплачивать. Технология производства сейчас такова, что технику, например, для обработки картофеля от болезней и вредителей никак нельзя применить, например, для обработки яблоневого сада. Таким образом фермеры вынуждены работать в убыток", - рассказал он.

В этой связи сельхозпроизводители планируют уже осенью провести крупные акции протеста.