Самарский губернатор пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней - РИА Новости, 27.10.2025
16:48 27.10.2025
Самарский губернатор пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней
Самарский губернатор пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на совещании в правительстве региона пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней. РИА Новости, 27.10.2025
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
2025-10-27T16:48
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 27 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на совещании в правительстве региона пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней.
На оперативном совещании, которое транслировалось онлайн, обсуждались обращения жителей к губернатору. Так, жительница Тольятти пожаловалась на протекающую крышу в доме из-за затянувшегося ее ремонта. Заместитель руководителя Госжилинспекции региона Георгий Степанян заявил на совещании, что решение этого вопроса не входит в полномочия организации.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время интервью блогеру Ксении Штефан - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Губернатор Самарской области Федорищев отверг обвинения в нумерологии
5 сентября, 15:08
"У меня есть еще дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе, когда слушаю такие доклады (о том, что - ред.) месяц жителей затапливает. Поэтому, пожалуйста, доложите так, чтобы мы поняли, о чем идет речь, в чем была проблема, как она устранена", - обратился Федорищев к региональному министру энергетики и ЖКХ Виталию Брижаню. Губернатор не уточнил, с чем связан срок в десять дней.
Брижань доложил, что в понедельник с жительницей было подписано соглашение о компенсации ущерба, крышу планируется отремонтировать до конца ноября.
Федорищев 14 октября разместил в канале на платформе Max видео, где он грубо отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе, где находится Аллея памяти, губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. На это губернатор, используя матерный эквивалент слова "прочь", заявил, что Жидков уволен, и грубо хлопнул его по плечу.
 
Кинельский районСамарская областьТольяттиВячеслав ФедорищевПолитика
 
 
