ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств - РИА Новости, 27.10.2025
13:45 27.10.2025
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств
2025
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств

ФАС РФ раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарственных препаратов на сумму почти 813 миллионов рублей, в рамках расследования ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы Здоровья", участвующие в торгах в 71 регионе, были признаны нарушившими антимонопольное законодательство, сообщило ведомство.
"ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарственных препаратов на сумму более 812 миллионов рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений в 71 регионе", - говорится в сообщении.
"ФАС России признала ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы Здоровья" нарушившими антимонопольное законодательство. Организации принимали совместное участие в 529 электронных аукционах на общую сумму начальных максимальных цен контрактов 812 888 707 рублей", - добавляется там.
В ведомстве рассказали, что хозяйствующие субъекты заключили картельное соглашение. Так, компании использовали единую инфраструктуру для подачи заявок, имели общих сотрудников и финансово-хозяйственные взаимоотношения.
"Действия участников привели к поддержанию цен на торгах: организации подавали предложения без снижения или с минимальным снижением НМЦК (начальная максимальная цена контракта - ред.)", - уточняется в сообщении.
Указывается, что нарушителям грозят административные штрафы в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ. "Материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - заключили в ФАС.
КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тысяч рублей.
