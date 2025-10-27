Экс-глава МИД Австрии заявила, что ЕС превращается в военный альянс

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Евросоюз превращается в военный альянс, угрожающий нейтральному статусу Австрии, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Дилемма для Австрии, по моему мнению, состоит сейчас не столько в присоединении к НАТО. Что мы видим – это все прогрессирующую трансформацию Евросоюза в военный альянс", - сказала она.

По мнению Кнайсль, корни озвученной дилеммы состоят в том, что Австрия вступила в ЕС в 1995 году, когда он уже оформился как политический и оборонительный блок, а сама заявка была направлена в 1989 в другой обстановке, когда существовало только Европейское экономическое сообщество.

Как напоминает экс-глава МИД Австрии, в то время вокруг вступления Австрии в ЕС шли дебаты, заключавшиеся в том, что членство в Евросоюзе обяжет Вену следовать его политическим и военным решениям. В то же время, она отметила, что в 1995 году никто не мог предсказать, в какую сторону будет развиваться объединение.

Собеседник агентства привела в пример соседнюю Швейцарию. Так, отмечает она, Берн и Брюссель имеют разного рода соглашения о взаимодействии, хотя официально вопрос о вступлении страны в ЕС не стоит.

"Я убеждена, что подавляющее большинство швейцарских граждан ответили бы "нет" (на вступление в ЕС – ред.) по тем или иным причинам. И одна из причин состоит в том, что это противоречит их статусу нейтральной державы", - подчеркнула она.