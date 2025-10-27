Пожалуй, никогда еще выборы президента Ирландии не вызывали такого ажиотажа в мировых СМИ. Спроси сейчас фамилию нынешнего главы державы — мало кто вспомнит. Эта должность в островном государстве настолько номинальна, а функции президента исключительно церемониальны, что обычно никто особо не обращает внимания на то, кто занимает резиденцию Арас в Дублине.

И наверное, победи 68-летняя пацифистка Кэтрин Коннолли еще несколько лет назад, в мире это пропустили бы мимо ушей. Однако убедительная победа противницы войны, сторонницы демилитаризации Европы, обвиняющей НАТО в разжигании насилия, именно в этот период всеобщей милитаристской истерии в Евросоюзе особенно примечательна. Потому что она наглядно свидетельствует, что население стран ЕС выступает против агрессивной политики Брюсселя. И это, конечно, вызов для западного истеблишмента.

Особенно примечательно, что безусловная победительница этих выборов пошла на них самостоятельно как независимый кандидат. Еще несколько месяцев назад ее никто не воспринимал всерьез, а социологи даже не включали в опросные листы, считая эпатажную пацифистку не имеющей никаких шансов не только выиграть, но даже как-то повлиять на исход голосования. С гораздо большей охотой перед стартом кампании обсуждали перспективы выдвижения известного музыканта Боба Гелдофа. Причем сейчас он уверяет, что "легко победил бы", если бы согласился на участие.

Как бы то ни было, Коннолли, начав в качестве "темной лошадки", провела яркую, зажигательную кампанию, постепенно привлекая значительные массы населения — в первую очередь молодежи. И к финишу она получила поддержку всех левых сил, в том числе партии Шинн Фейн, выступающей за объединение Ирландии.

Этот бурный рост рейтингов Коннолли, никак не вписывающийся в нынешнюю агрессивную кампанию Евросоюза, не на шутку встревожил истеблишмент. Британская пресса ближе к выборам запестрила тревожными заголовками о возможности победы представительницы ультралевого лагеря, всячески нагнетая панику среди правых.

The Times, которая имеет и особую ирландскую версию, попыталась тут же подтянуть тему "русской угрозы", рассказывая, что нейтральный Дублин просто обязан включиться в общие усилия Евросоюза по защите от страшных подлодок в северных морях. Газета сетовала: "Коннолли, убежденная сторонница нейтралитета Ирландии, выступает против даже таких скромных предложений. Она обвинила НАТО в "разжигании войны" и открыто заявила, что Ирландии "не нужна армия". В ходе предвыборных дебатов в начале этого месяца она заявила, что перевооружение в Европе напомнило ей Германию 1930-х годов". Представляете, какое недопустимое вольнодумство!

Причем надо заметить: Коннолли никогда не выступала в поддержку России. Мало того, критикуя НАТО, она заодно ругала и нас — мол, и те и те виноваты. Но призыв к миру в современной Европе обязательно приравнивают к "пророссийской пропаганде". А потому ее тут же кинулись рисовать на фоне российских триколоров, обвиняя в работе на Кремль.

"Это не просто наивность Кэтрин Коннолли, это своего рода вторичный кремлинизм, невольное повторение сюжетов, полностью заимствованных из российского государственного телевидения", — кинулись объяснять публике тамошние аналитики. И даже вменили ей в вину, что она до сих пор говорит "The Ukraine", чем якобы пользуются "путинские пропагандисты". Остается только ждать заявлений о том, что Кремль ее и избрал.

Консервативные газеты ближе к выборам стали выискивать заявления политика, которые можно было бы преподнести публике как "пророссийские". К примеру, Irish Daily Mail откопала еще одну страшную крамолу: в 2018 году Коннолли позволила усомниться в том, что это Россия стояла за отравлением Скрипалей в Солсбери. Какие еще нужны доказательства ее "кремлинизма"?

Видимо, в последний момент поняв, что опасная для истеблишмента пацифистка побеждает, некие представители глубинного государства пустили в ход самый действенный способ мобилизации правых избирателей — антимигрантские беспорядки. Ирландия на протяжении долгих лет была страной, позитивно настроенной в отношении миграции, но и там в последние годы стали возникать проблемы с этим. Однако то, что случилось в Дублине в начале прошедшей недели, то есть буквально за несколько дней до президентских выборов, было невиданным доселе явлением.

Все началось вполне уже стандартно для современной Европы: некий мигрант сексуально домогался несовершеннолетнюю. Полиция скрыла национальность подозреваемого, но уже из того факта, что в суде ему потребовался переводчик с арабского, можно было сделать соответствующие выводы (позже распространилась информация о том, что он из Судана).

После этого начались вполне мирные протесты с требованием навести порядок в крупном миграционном центре Дублина (где, кстати, половина обитателей — украинцы). Но как-то подозрительно быстро эти протесты перестали быть мирными. Растерянная полиция отметила удивительную, невиданную доселе в Ирландии организованность этих беспорядков, с задействованием представителей преступных групп. Некоторые нападавшие на правоохранителей были даже на лошадях, а обитатели соседних районов заметили, что на стычки приехали некие лица на иногородних номерах.

Кто бы ни старался организовывать беспорядки в Дублине аккурат под выборы, победе Коннолли это уже не могло помешать. Истеблишмент явно проспал, упустил время, не обращая поначалу внимания на аутсайдера президентской гонки. В итоге она получила рекордный за всю историю ирландских выборов результат — 63,4% голосов, уступив сопернице всего один избирательный округ.

Повторимся, должность президента Ирландии чисто номинальна. Глава державы там даже не имеет права накладывать вето на решения парламента. В случае несогласия с принятым законом он может только отправить его на рассмотрение суда и не вправе оспаривать принятое решение. Президент представляет страну за рубежом, но опять-таки обязан строго следовать инструкциям МИД, с которыми Коннолли явно будет несогласна.

И тем не менее в стране царит небывалый ажиотаж после победы несистемной оппозиционерки. Сразу после объявления результатов выборов победительница заявила: "Я буду голосом мира, основанным на нашей политике нейтралитета". И это действительно вызов европейскому истеблишменту, помешанному в последнее время на милитаризме.