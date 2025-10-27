В Эстонии учителя создают пособия для русскоязычных учеников, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Учителя в Эстонии на фоне перехода школ на эстонский язык обучения вынуждены сами создавать учебные материалы, адаптированные под русскоязычных учащихся, поскольку подходящих материалов не хватает, сообщает телерадиокомпания ERR.
В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перешли на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы.
"Школы и педагоги по-прежнему испытывают трудности перехода на эстонский язык обучения, особенно в четвёртых и пятых классах... Учебных материалов, подходящих для русскоязычных учеников, по-прежнему не хватает, поэтому многим учителям приходится создавать их самостоятельно", - говорится в сообщении.
Телерадиокомпания со ссылкой на эстонское министерство образования пишет, что ведомство признаёт нехватку вспомогательных материалов. Утверждается, что власти делают всё возможное, чтобы улучшить ситуацию.
В сентябре министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила, что в Эстонии хотят запретить государственное финансирование частных школ в стране, обучение в которых ведется на русском или других иностранных языках.
В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.
Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.