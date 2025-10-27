В Эстонии учителя создают пособия для русскоязычных учеников, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Учителя в Эстонии на фоне перехода школ на эстонский язык обучения вынуждены сами создавать учебные материалы, адаптированные под русскоязычных учащихся, поскольку подходящих материалов не хватает, сообщает телерадиокомпания ERR.

В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону "Об основной и средней школе" и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения. Согласно обновленному закону, в 2024/2025 учебном году первыми перешли на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4 классы основной школы.

"Школы и педагоги по-прежнему испытывают трудности перехода на эстонский язык обучения, особенно в четвёртых и пятых классах... Учебных материалов, подходящих для русскоязычных учеников, по-прежнему не хватает, поэтому многим учителям приходится создавать их самостоятельно", - говорится в сообщении.

Телерадиокомпания со ссылкой на эстонское министерство образования пишет, что ведомство признаёт нехватку вспомогательных материалов. Утверждается, что власти делают всё возможное, чтобы улучшить ситуацию.

В сентябре министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила, что в Эстонии хотят запретить государственное финансирование частных школ в стране, обучение в которых ведется на русском или других иностранных языках.

В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.