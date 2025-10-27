Дипломаты ЕС винят статью Мерца в проблемах с кредитом Киеву, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Дипломаты в Евросоюзе считают, что публикация статьи канцлера ФРГ Фридриха Мерца создала трудности с предоставлением Украине кредита за счет замороженных активов РФ, по их мнению, этот вопрос следовало рассматривать за закрытыми дверями, сообщает издание Дипломаты в Евросоюзе считают, что публикация статьи канцлера ФРГ Фридриха Мерца создала трудности с предоставлением Украине кредита за счет замороженных активов РФ, по их мнению, этот вопрос следовало рассматривать за закрытыми дверями, сообщает издание Euractiv

Брюсселе 23 октября состоялся саммит ЕС , по итогам которого решение по российским активам было перенесено на декабрь. Ранее, 25 сентября, в статье для британской газеты Financial Times Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ . Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , планы ЕС по российским активам являются шагами в сторону разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности.

Евросоюз попытался в срочном порядке добиться решения по кредиту для Киева , однако ему это не удалось, пишет Euractiv.

"Из-за статьи Мерца в Financial Times в прошлом месяце, в которой предлагалась идея использования активов, ситуация с самого начала стала развиваться не в ожидаемом направлении, заявили дипломаты", - говорится в сообщении газеты.

По мнению одного из собеседников издания, было бы лучше, если бы идея об активах обсуждалась за закрытыми дверями.

"Было бы лучше, если бы она (идея - ред.) была сохранена внутри комнаты для переговоров", - сказал он.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.