Перевозки черных металлов на экспорт на сети РЖД выросли за девять месяцев

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Перевозки черных металлов на экспорт на сети РЖД за январь-сентябрь увеличились на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,6 миллиона тонн, сообщили в РЖД.
"Перевозки черных металлов на экспорт выросли на 15,9% в январе-сентябре. Всего за 9 месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 18,6 миллиона тонн продукции черной металлургии. Из них свыше двух миллионов тонн погружено в контейнеры (64,8 тысячи ДФЭ, рост в 1,6 раза)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшую часть - 13,1 миллиона тонн (+15,6%) отправили в направлении портов. Из них - 8,4 миллиона тонн (+16,2%) в направлении портов Юга, 3 миллиона тонн (+18,8%) - в направлении портов Северо-Запада, а в направлении портов Дальнего Востока отправлено 1,6 миллиона тонн (+4,4%).
Кроме того, через пограничные переходы на экспорт перевезли 5,5 миллионов тонн (+15,9%).
Регионами-лидерами по объему погрузки черных металлов на экспорт стали: Липецкая область (6,3 миллиона тонн, +14%), Челябинская область (2,7 миллиона тонн, +47,2%) и Свердловская область (2,1 миллиона тонн, +35,8%).