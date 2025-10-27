Рейтинг@Mail.ru
Перевозки черных металлов на экспорт на сети РЖД выросли за девять месяцев - РИА Новости, 27.10.2025
16:35 27.10.2025
Перевозки черных металлов на экспорт на сети РЖД выросли за девять месяцев
Перевозки черных металлов на экспорт на сети РЖД выросли за девять месяцев
Перевозки черных металлов на экспорт на сети РЖД выросли за девять месяцев

Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Перевозки черных металлов на экспорт на сети РЖД за январь-сентябрь увеличились на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,6 миллиона тонн, сообщили в РЖД.
"Перевозки черных металлов на экспорт выросли на 15,9% в январе-сентябре. Всего за 9 месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 18,6 миллиона тонн продукции черной металлургии. Из них свыше двух миллионов тонн погружено в контейнеры (64,8 тысячи ДФЭ, рост в 1,6 раза)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшую часть - 13,1 миллиона тонн (+15,6%) отправили в направлении портов. Из них - 8,4 миллиона тонн (+16,2%) в направлении портов Юга, 3 миллиона тонн (+18,8%) - в направлении портов Северо-Запада, а в направлении портов Дальнего Востока отправлено 1,6 миллиона тонн (+4,4%).
Кроме того, через пограничные переходы на экспорт перевезли 5,5 миллионов тонн (+15,9%).
Регионами-лидерами по объему погрузки черных металлов на экспорт стали: Липецкая область (6,3 миллиона тонн, +14%), Челябинская область (2,7 миллиона тонн, +47,2%) и Свердловская область (2,1 миллиона тонн, +35,8%).
Соя - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла более чем в два раза
23 октября, 18:04
 
ЭкономикаЮгДальний ВостокЛипецкая областьРЖД
 
 
