Перевозки черных металлов на экспорт на сети РЖД выросли за девять месяцев

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Перевозки черных металлов на экспорт на сети РЖД за январь-сентябрь увеличились на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,6 миллиона тонн, сообщили в РЖД.