Нидерландский эколог получил разрешение на проживание в России - РИА Новости, 27.10.2025
13:49 27.10.2025
Нидерландский эколог получил разрешение на проживание в России
Нидерландский эколог получил разрешение на проживание в России - РИА Новости, 27.10.2025
Нидерландский эколог получил разрешение на проживание в России
Нидерландский эколог, который работает на Сахалине и которому грозила депортация, получил разрешение на временное проживание в России, сообщила официальный... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
россия
сахалин
сахалинская область
ирина волк
россия
сахалин
сахалинская область
Новости
в мире, россия, сахалин, сахалинская область, ирина волк
В мире, Россия, Сахалин, Сахалинская область, Ирина Волк
Нидерландский эколог получил разрешение на проживание в России

Нидерландский эколог Ван дер Вольф получил разрешение на проживание в России

Нидерландский эколог, который работает на Сахалине, получил разрешение на временное проживание в России
Нидерландский эколог, который работает на Сахалине, получил разрешение на временное проживание в России - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Ирина Волк/Telegram
Нидерландский эколог, который работает на Сахалине, получил разрешение на временное проживание в России
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нидерландский эколог, который работает на Сахалине и которому грозила депортация, получил разрешение на временное проживание в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Эколог из Нидерландов получил разрешение на временное проживание в России. В этом ему помогли мои коллеги из УМВД России по Сахалинской области совместно с общественным советом при полицейском ведомстве региона", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
20 октября, 06:27
Волк рассказала, что Петрус Антониус Йоханес Ван дер Вольф, который приехал на Сахалин в 2003 году и посвятил себя работе эколога, из-за тяжелой болезни опоздал с подачей необходимых документов и столкнулся с угрозой депортации. Об этом узнали в общественном совете при УМВД России по Сахалинской области.
"Голландца на Сахалине знают и любят, называют его на русский манер – Петя Волков. Сам иностранец давно признался в любви к России: "Русские люди умеют прощать, быть честными и любить по-настоящему". Получив разрешение на временное проживание, он с теплом отзывается о своей второй родине и о тех, кто помог ему остаться: "Это счастье для меня сейчас". В дальнейшем эколог надеется получить российское гражданство и остаться жить в нашей стране", - рассказала Волк.
В миреРоссияСахалинСахалинская областьИрина Волк
 
 
