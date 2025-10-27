Нидерландский эколог получил разрешение на проживание в России

"Голландца на Сахалине знают и любят, называют его на русский манер – Петя Волков. Сам иностранец давно признался в любви к России: "Русские люди умеют прощать, быть честными и любить по-настоящему". Получив разрешение на временное проживание, он с теплом отзывается о своей второй родине и о тех, кто помог ему остаться: "Это счастье для меня сейчас". В дальнейшем эколог надеется получить российское гражданство и остаться жить в нашей стране", - рассказала Волк.