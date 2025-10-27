Нидерландский эколог получил разрешение на проживание в России

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нидерландский эколог, который работает на Сахалине и которому грозила депортация, получил разрешение на временное проживание в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Эколог из Нидерландов получил разрешение на временное проживание в России. В этом ему помогли мои коллеги из УМВД России по Сахалинской области совместно с общественным советом при полицейском ведомстве региона", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Волк рассказала, что Петрус Антониус Йоханес Ван дер Вольф, который приехал на Сахалин в 2003 году и посвятил себя работе эколога, из-за тяжелой болезни опоздал с подачей необходимых документов и столкнулся с угрозой депортации. Об этом узнали в общественном совете при УМВД России по Сахалинской области.
"Голландца на Сахалине знают и любят, называют его на русский манер – Петя Волков. Сам иностранец давно признался в любви к России: "Русские люди умеют прощать, быть честными и любить по-настоящему". Получив разрешение на временное проживание, он с теплом отзывается о своей второй родине и о тех, кто помог ему остаться: "Это счастье для меня сейчас". В дальнейшем эколог надеется получить российское гражданство и остаться жить в нашей стране", - рассказала Волк.