ЕК рассмотрит возможность финансирования Киева на два года
ЕК рассмотрит возможность финансирования Киева на два года - РИА Новости, 27.10.2025
ЕК рассмотрит возможность финансирования Киева на два года
Еврокомиссия рассмотрит все возможности финансирования Киева на два года, не только за счет использования иммобилизованных активов РФ, заявила представитель ЕК... РИА Новости, 27.10.2025
ЕК рассмотрит возможность финансирования Киева на два года
Представитель ЕК Пиньо сообщил о рассмотрении финансирования Киева на два года