Рейтинг@Mail.ru
ЕК рассмотрит возможность финансирования Киева на два года - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/ek-2050949049.html
ЕК рассмотрит возможность финансирования Киева на два года
ЕК рассмотрит возможность финансирования Киева на два года - РИА Новости, 27.10.2025
ЕК рассмотрит возможность финансирования Киева на два года
Еврокомиссия рассмотрит все возможности финансирования Киева на два года, не только за счет использования иммобилизованных активов РФ, заявила представитель ЕК... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:14:00+03:00
2025-10-27T15:14:00+03:00
в мире
сша
киев
россия
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f85e82e3f3a13ad212fbac720f80818.jpg
https://ria.ru/20251027/ukraina-2050809285.html
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3b0b73d01056dfbb92d21f8b6ed04c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, россия, еврокомиссия
В мире, США, Киев, Россия, Еврокомиссия
ЕК рассмотрит возможность финансирования Киева на два года

Представитель ЕК Пиньо сообщил о рассмотрении финансирования Киева на два года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Еврокомиссия рассмотрит все возможности финансирования Киева на два года, не только за счет использования иммобилизованных активов РФ, заявила представитель ЕК Паула Пиньо.
"Это именно то, что мы будем предлагать в этом документе о вариантах, и мы увидим, что могут быть и другие варианты", - сообщила она.
При этом представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари отметил, что Брюссель ищет на финансирование Украины на 2026 и 2027 годы порядка 60 миллиардов долларов США. "Цифра, которую я видел, и которую мы планируем на 2026 и 2027 годы, составляет около 60 миллиардов долларов США. Так что это та сумма, на которую мы рассчитываем в ближайшие два года", - пояснил он.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не может отвязаться от Украины
06:15
 
В миреСШАКиевРоссияЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала