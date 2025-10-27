Рейтинг@Mail.ru
Санкции против России могут негативно повлиять на страны ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 27.10.2025
15:04 27.10.2025
Санкции против России могут негативно повлиять на страны ЕС, заявили в ЕК
Санкции США против "Роснефти" и "Лукойл" могут оказать негативное влияние на ряд стран ЕС, Еврокомиссия старается их минимизировать, сообщила на брифинге в... РИА Новости, 27.10.2025
экономика
брюссель
сша
россия
анна-каиса итконен
роснефть
лукойл
еврокомиссия
Экономика, Брюссель, США, Россия, Анна-Каиса Итконен, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Еврокомиссия
© AP Photo / Yves LoggheШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА новости. Санкции США против "Роснефти" и "Лукойл" могут оказать негативное влияние на ряд стран ЕС, Еврокомиссия старается их минимизировать, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Очевидно, что эти санкции могут оказать негативное влияние, и мы проводим постоянные контакты с нашими странами, чтобы убедиться, что мы можем избежать такого влияния… Пока такого негативного влияния мы не видим", - сказала она.
Ранее США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" и ряда их дочерних компаний. Затем Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, в который вошли в том числе санкции против более чем 100 танкеров, ряда физических и юридических лиц.
Трамп высказался о дополнительных санкциях против России
