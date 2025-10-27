https://ria.ru/20251027/ek-2050946116.html
Санкции против России могут негативно повлиять на страны ЕС, заявили в ЕК
Санкции против России могут негативно повлиять на страны ЕС, заявили в ЕК
Санкции США против "Роснефти" и "Лукойл" могут оказать негативное влияние на ряд стран ЕС, Еврокомиссия старается их минимизировать, сообщила на брифинге в... РИА Новости, 27.10.2025
экономика
брюссель
сша
россия
анна-каиса итконен
роснефть
лукойл
еврокомиссия
