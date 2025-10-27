https://ria.ru/20251027/efimov-2050889243.html
Ефимов: Москва сэкономила свыше 50 млрд рублей на экспертизе стройпроектов
Ефимов: Москва сэкономила свыше 50 млрд рублей на экспертизе стройпроектов
москва
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Госэкспертиза строительных проектов в Москве позволила за три квартала 2025 года снизить их сметную стоимость на 12,2% и сэкономить городскому бюджету 51,9 миллиарда рублей, что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проводимые в рамках государственной экспертизы мероприятия по оптимизации смет позволили в январе-сентябре этого года снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности на 12,2%. Таким образом, за три квартала столица сэкономила 51,9 миллиарда рублей, что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В рамках госэкспертизы проверяется соответствие заявленных работ и стройматериалов требованиям проектной документации, анализируются сметные нормативы и ценовые показатели материальных ресурсов. Оптимизация расходов позволяет направить сэкономленные средства на другие градостроительные проекты, отмечается в сообщении.