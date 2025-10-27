Рейтинг@Mail.ru
27.10.2025
14:12 27.10.2025
Ефимов: Москва сэкономила свыше 50 млрд рублей на экспертизе стройпроектов
Госэкспертиза строительных проектов в Москве позволила за три квартала 2025 года снизить их сметную стоимость на 12,2% и сэкономить городскому бюджету 51,9... РИА Новости, 27.10.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
Новости
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Госэкспертиза строительных проектов в Москве позволила за три квартала 2025 года снизить их сметную стоимость на 12,2% и сэкономить городскому бюджету 51,9 миллиарда рублей, что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проводимые в рамках государственной экспертизы мероприятия по оптимизации смет позволили в январе-сентябре этого года снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности на 12,2%. Таким образом, за три квартала столица сэкономила 51,9 миллиарда рублей, что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В рамках госэкспертизы проверяется соответствие заявленных работ и стройматериалов требованиям проектной документации, анализируются сметные нормативы и ценовые показатели материальных ресурсов. Оптимизация расходов позволяет направить сэкономленные средства на другие градостроительные проекты, отмечается в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ефимов: более 1 тысячи жителей Южного Тушина переселяются по реновации
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
