Ефимов: Москва сэкономила свыше 50 млрд рублей на экспертизе стройпроектов

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Госэкспертиза строительных проектов в Москве позволила за три квартала 2025 года снизить их сметную стоимость на 12,2% и сэкономить городскому бюджету 51,9 миллиарда рублей, что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Проводимые в рамках государственной экспертизы мероприятия по оптимизации смет позволили в январе-сентябре этого года снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности на 12,2%. Таким образом, за три квартала столица сэкономила 51,9 миллиарда рублей, что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.