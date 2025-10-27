Суд в Твери избрал меру пресечения виновнику ДТП с четырьмя пострадавшими

«

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, был избран запрет определённых действий. А именно выходить без разрешения следователя за пределы жилого помещения, запрет на управление автомобилем или иным транспортным средством, общаться с лицами, являющимися по уголовному делу потерпевшими, свидетелями, специалистами и экспертами, и использовать средства связи, в том числе сеть интернет", - сообщили в пресс-службе.