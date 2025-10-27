https://ria.ru/20251027/dtp-2050986412.html
Суд в Твери избрал меру пресечения виновнику ДТП с четырьмя пострадавшими
2025-10-27T17:20:00+03:00
происшествия
тверь
россия
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Пролетарский районный суд Твери избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий виновнику ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Двадцать четвёртого октября в Пролетарский районный суд Твери
поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахиба Гадирова. Он является подозреваемым по части 1 статьи 264 УК РФ
"нарушение правил дорожного движения".
«
"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, был избран запрет определённых действий. А именно выходить без разрешения следователя за пределы жилого помещения, запрет на управление автомобилем или иным транспортным средством, общаться с лицами, являющимися по уголовному делу потерпевшими, свидетелями, специалистами и экспертами, и использовать средства связи, в том числе сеть интернет", - сообщили в пресс-службе.
В четверг в Твери автомобиль выехал на встречную полосу движения и наехал на остановку общественного транспорта. В результате пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребёнок.