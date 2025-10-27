В Приморье автобус с туристами попал в ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Автобус с туристами попал в аварию в Приморье, предварительно, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в УМВД региона.
В понедельник в соцсетях распространились видео аварии. Со слов очевидцев утверждалось, что в районе Галенок в Приморье столкнулись зерновоз и туристический автобус, который шёл из Китая. О пострадавших не сообщалось. На кадрах видно, что автобус въехал в грузовую машину с зерном.
"Автобус с туристами попал в аварию в Приморье, предварительно, пострадал один человек", - сообщил собеседник агентства.
По данным полиции, в аварии столкнулись туристический автобус и большегруз.
"Полицейские работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда исследований... Движение автотранспорта на месте ДТП осуществляется в штатном режиме", - сообщает УМВД Приморья в своём Тelegram-канале.
