В Краснодаре курьер на мопеде сбил пятилетнюю девочку - РИА Новости, 27.10.2025
16:43 27.10.2025 (обновлено: 16:44 27.10.2025)
В Краснодаре курьер на мопеде сбил пятилетнюю девочку
Курьер в Краснодаре сбил на мопеде пятилетнюю девочку, после чего его избил, предположительно, отец ребенка, проводится проверка, сообщили в городском УМВД. РИА Новости, 27.10.2025
Новости
происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Курьер в Краснодаре сбил на мопеде пятилетнюю девочку, после чего его избил, предположительно, отец ребенка, проводится проверка, сообщили в городском УМВД.
В местных СМИ распространилось видео, на котором курьер сбивает выбежавшую на проезжую часть девочку. После этого мужчина, как утверждается в соцсетях, отец девочки, начинает его избивать.
"Двадцать пятого октября 2025 года в 16.35 21-летний гражданин, управляя мопедом, двигаясь по внутридворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по улице имени Генерала Трошева, допустил наезд на 5-летнюю девочку. Несовершеннолетняя получила травму, ей была оказана разовая медицинская помощь", - сообщили в УМВД.
В управлении добавили, что также в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.
"Вместе с тем, на основании поступившего от виновника ДТП заявления, проводится доследственная проверка по факту нанесения ему телесных повреждений", - добавили в полиции.
ПроисшествияКраснодар
 
 
