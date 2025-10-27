В Краснодаре курьер на мопеде сбил пятилетнюю девочку

КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Курьер в Краснодаре сбил на мопеде пятилетнюю девочку, после чего его избил, предположительно, отец ребенка, проводится проверка, сообщили в городском Курьер в Краснодаре сбил на мопеде пятилетнюю девочку, после чего его избил, предположительно, отец ребенка, проводится проверка, сообщили в городском УМВД

В местных СМИ распространилось видео, на котором курьер сбивает выбежавшую на проезжую часть девочку. После этого мужчина, как утверждается в соцсетях, отец девочки, начинает его избивать.

"Двадцать пятого октября 2025 года в 16.35 21-летний гражданин, управляя мопедом, двигаясь по внутридворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по улице имени Генерала Трошева, допустил наезд на 5-летнюю девочку. Несовершеннолетняя получила травму, ей была оказана разовая медицинская помощь", - сообщили в УМВД.

В управлении добавили, что также в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.