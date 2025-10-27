В Бийске пьяный водитель въехал в столб, две пассажирки погибли

БАРНАУЛ, 27 окт - РИА Новости. Пьяный житель Бийска на чужом автомобиле въехал в столб, погибли две пассажирки, которых он вызвался подвезти, он задержан, сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

"Девятнадцатилетний житель города Бийска , пребывая в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, на чужом автомобиле "Форд Фокус", решил подвезти ранее незнакомых ему трех пассажиров", - рассказала она журналистам.

При скорости движения около 100 километров в час он не справился с управлением, допустил съезд на обочину, после чего допустил наезд на препятствие – электроопору.

"В результате две девушки получили несовместимые травмы с жизнью и скончались на месте происшествия. Третий пассажир проходит лечение. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему", - сообщила Антошкина.

Она уточнила, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере организации безопасности дорожного движения. Контролируется ход расследования уголовного дела.