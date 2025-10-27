https://ria.ru/20251027/dtp-2050812172.html
В Иркутской области в крупном ДТП погиб человек
2025-10-27T07:15:00+03:00
2025-10-27T07:15:00+03:00
2025-10-27T07:16:00+03:00
иркутская область
россия
происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области в крупном ДТП погиб человек, еще один травмирован
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Один человек погиб, ещё один травмирован в крупном ДТП в Иркутской области, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее ГУ МВД Приангарья сообщало, что несколько грузовых и легковых автомобилей столкнулись в Иркутской области на трассе "Сибирь", некоторые из них загорелись.
"Поступило сообщение о ДТП с участием семи грузовых и одного легкового автомобилей на 1325 километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". По прибытию установлено, что произошло возгорание четырёх грузовых автомобилей, в том числе автовоза, в котором находятся 7 легковых автомобилей. По предварительным данным, 1 человек погиб, 1 травмирован. Спасатели МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на период ликвидации последствий ДТП и проведения оперативно-следственных мероприятий дорожное сообщение частично перекрыто, для легковых автомобилей и маршрутных транспортных средств организован объезд. Кроме того, на месте работают 19 человек и 8 единиц техники.