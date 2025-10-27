В Иркутской области в крупном ДТП погиб человек

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Один человек погиб, ещё один травмирован в крупном ДТП в Иркутской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее ГУ МВД Приангарья сообщало, что несколько грузовых и легковых автомобилей столкнулись в Иркутской области на трассе "Сибирь", некоторые из них загорелись.

"Поступило сообщение о ДТП с участием семи грузовых и одного легкового автомобилей на 1325 километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". По прибытию установлено, что произошло возгорание четырёх грузовых автомобилей, в том числе автовоза, в котором находятся 7 легковых автомобилей. По предварительным данным, 1 человек погиб, 1 травмирован. Спасатели МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.