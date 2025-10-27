https://ria.ru/20251027/dtp-2050806483.html
В Иркутской области столкнулись несколько фур и легковых автомобилей
Несколько грузовиков и легковое авто столкнулись на трассе "Сибирь" в Иркутской области, некоторые полностью сгорели, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 27.10.2025
ИРКУТСК, 27 окт — РИА Новости. Несколько грузовиков и легковое авто столкнулись на трассе "Сибирь" в Иркутской области, некоторые полностью сгорели, сообщил региональный главк МВД.
"Дорожное происшествие зарегистрировано сегодня в районе восьми часов утра на 1325-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в районе поселка Камышет Нижнеудинского района
. По предварительной информации, участниками столкновения стали несколько грузовых и легковых автомобилей. Ряд машин охвачены огнем", — говорится в релизе.
По данным ведомства, в аварию попали семь грузовиков и один легковой автомобиль, пять из них полностью сгорели. Одна из сгоревших машин — автовоз, перевозивший семь легковушек. Водитель автовоза погиб, еще три человека пострадали, из них двое находятся в больнице.
На месте работают экстренные оперативные службы. Движение по трассе перекрыли, есть возможность проезда через Камышет.