В Иркутской области столкнулись несколько фур и легковых автомобилей

По данным ведомства, в аварию попали семь грузовиков и один легковой автомобиль, пять из них полностью сгорели. Одна из сгоревших машин — автовоз, перевозивший семь легковушек. Водитель автовоза погиб, еще три человека пострадали, из них двое находятся в больнице.