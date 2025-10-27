В ДТП с автокраном на Камчатке погиб врач

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Врач-педиатр и водитель детской поликлиники №1 погибли в ДТП с автокраном в Петропавловске-Камчатском, еще один человек госпитализирован в реанимацию, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края.

"Сегодня утром в серьезном ДТП с автокраном погибли наши коллеги - врач-педиатр и водитель детской поликлиники №1. Еще один человек госпитализирован в реанимацию, сейчас врачи делают все возможное для его спасения", — проинформировали в минздраве.

По информации РИА Новости, медики направлялись на вакцинацию в школу.

Инцидент произошел на улице Пограничной. По предварительным данным, автокран выезжал на проезжую часть, когда его стрела, находившаяся в поднятом положении, оказалась над полосой движения.

"Автомобиль, двигавшийся по главной дороге, задел крышей за край стрелы. В результате удара с машины сорвало крышу и заднюю дверь", — сообщил очевидец происшествия.