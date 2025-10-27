Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автокраном на Камчатке погиб врач
03:03 27.10.2025 (обновлено: 04:22 27.10.2025)
В ДТП с автокраном на Камчатке погиб врач
В ДТП с автокраном на Камчатке погиб врач
Врач-педиатр и водитель детской поликлиники №1 погибли в ДТП с автокраном в Петропавловске-Камчатском, еще один человек госпитализирован в реанимацию, сообщили... РИА Новости, 27.10.2025
В ДТП с автокраном на Камчатке погиб врач

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Врач-педиатр и водитель детской поликлиники №1 погибли в ДТП с автокраном в Петропавловске-Камчатском, еще один человек госпитализирован в реанимацию, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края.
"Сегодня утром в серьезном ДТП с автокраном погибли наши коллеги - врач-педиатр и водитель детской поликлиники №1. Еще один человек госпитализирован в реанимацию, сейчас врачи делают все возможное для его спасения", — проинформировали в минздраве.
По информации РИА Новости, медики направлялись на вакцинацию в школу.
Инцидент произошел на улице Пограничной. По предварительным данным, автокран выезжал на проезжую часть, когда его стрела, находившаяся в поднятом положении, оказалась над полосой движения.
"Автомобиль, двигавшийся по главной дороге, задел крышей за край стрелы. В результате удара с машины сорвало крышу и заднюю дверь", — сообщил очевидец происшествия.
На месте работали экстренные службы. От удара у автомобиля была полностью срезана крыша, фрагмент которой остался висеть на конструкции крана.
Происшествия
 
 
