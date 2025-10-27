Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье в массовом ДТП погиб водитель автовоза - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 27.10.2025 (обновлено: 10:27 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/dtp--2050818617.html
В Приангарье в массовом ДТП погиб водитель автовоза
В Приангарье в массовом ДТП погиб водитель автовоза - РИА Новости, 27.10.2025
В Приангарье в массовом ДТП погиб водитель автовоза
Жертвой крупного ДТП в Иркутской области стал водитель автовоза, еще трое пострадали, сообщила администрация Нижнеудинского района в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T08:43:00+03:00
2025-10-27T10:27:00+03:00
происшествия
нижнеудинский район
нижнеудинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050816273_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a4dcad9d1c22c6fe08a1551b423d616.jpg
https://ria.ru/20251027/petropavlovsk-kamchatskij-2050798633.html
https://ria.ru/20251026/dtp-2050770667.html
нижнеудинский район
нижнеудинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ДТП в Иркутской области
ДТП в Иркутской области
2025-10-27T08:43
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050816273_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_453c535c5738dade96f2b428a3c77edd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижнеудинский район, нижнеудинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижнеудинский район, Нижнеудинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье в массовом ДТП погиб водитель автовоза

В массовом ДТП на трассе "Сибирь" в Приангарье погиб водитель автовоза

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 27 окт — РИА Новости. Жертвой крупного ДТП в Иркутской области стал водитель автовоза, еще трое пострадали, сообщила администрация Нижнеудинского района в Telegram-канале.
"Троим людям понадобилась медицинская помощь, двое из них доставлены в Нижнеудинскую районную больницу. <…> В ДТП погиб человек — водитель автовоза", — говорится в публикации.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
На Камчатке два человека погибли в ДТП с автокраном
02:39
Восемь автомобилей — семь грузовиков и один легковой — столкнулись на 1325-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в районе поселка Камышет. Среди них был автовоз, перевозивший семь легковушек. После столкновения начался пожар, пять машин, в том числе автовоз, полностью уничтожены огнем.
На месте работают экстренные службы. Движение на трассе перекрыли в обе стороны, но есть возможность проезда через Камышет.
По информации регионального главка МЧС, пока что пожарным удалось потушить четыре автомобиля.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Пермском крае полицейский устроил ДТП
Вчера, 19:25
 
ПроисшествияНижнеудинский районНижнеудинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала