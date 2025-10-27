https://ria.ru/20251027/dtp--2050818617.html
В Приангарье в массовом ДТП погиб водитель автовоза
В Приангарье в массовом ДТП погиб водитель автовоза
Жертвой крупного ДТП в Иркутской области стал водитель автовоза, еще трое пострадали, сообщила администрация Нижнеудинского района в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2025
В Приангарье в массовом ДТП погиб водитель автовоза
В массовом ДТП на трассе "Сибирь" в Приангарье погиб водитель автовоза