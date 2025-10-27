В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов

Глава региона заявлял, что украинские БПЛА трижды за день атаковали машины в селе Погар. Утром они ударили по микроавтобусу, погиб водитель, пятеро пассажиров получили ранения. В течение суток противник нанес удары еще по двум авто, пострадали три человека.