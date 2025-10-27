Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 27.10.2025 (обновлено: 17:43 27.10.2025)
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов - РИА Новости, 27.10.2025
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов
Украинские военные ударили по машине в Брянской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
погарский район
брянская область
россия
происшествия, погарский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Погарский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов

Два человека ранены при ударе дронов-камикадзе по машине в Брянской области

© РИА Новости / Антон Вергун
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ТУЛА, 27 окт — РИА Новости. Украинские военные ударили по машине в Брянской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ вновь атаковали с помощью дронов-камикадзе Погарский район. В результате целенаправленного подлого удара <...> по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены еще два мирных жителя", — написал он в Telegram-канале.
Мужчину и женщину доставили в больницу, им оказали помощь, автомобиль полностью уничтожен.
Глава региона заявлял, что украинские БПЛА трижды за день атаковали машины в селе Погар. Утром они ударили по микроавтобусу, погиб водитель, пятеро пассажиров получили ранения. В течение суток противник нанес удары еще по двум авто, пострадали три человека.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам армия России наносит прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Погарский район
Брянская область
Александр Богомаз
Вооруженные силы Украины
Россия
 
 
Версия 2023.1 Beta
