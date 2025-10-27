https://ria.ru/20251027/dron-2050988726.html
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов
Украинские военные ударили по машине в Брянской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T17:25:00+03:00
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов
ТУЛА, 27 окт — РИА Новости. Украинские военные ударили по машине в Брянской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ вновь атаковали с помощью дронов-камикадзе Погарский район. В результате целенаправленного подлого удара <...> по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены еще два мирных жителя", — написал он в Telegram-канале
Мужчину и женщину доставили в больницу, им оказали помощь, автомобиль полностью уничтожен.
Глава региона заявлял, что украинские БПЛА трижды за день атаковали машины в селе Погар. Утром они ударили по микроавтобусу, погиб водитель, пятеро пассажиров получили ранения. В течение суток противник нанес удары еще по двум авто, пострадали три человека.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам армия России наносит прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
