В Брянской области дрон ВСУ атаковал автобус с пассажирами
В Брянской области дрон ВСУ атаковал автобус с пассажирами - РИА Новости, 27.10.2025
В Брянской области дрон ВСУ атаковал автобус с пассажирами
Дрон ВСУ атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, ещё пять человек ранены, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 27.10.2025
