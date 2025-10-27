Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области дрон ВСУ атаковал автобус с пассажирами
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 27.10.2025
В Брянской области дрон ВСУ атаковал автобус с пассажирами
Дрон ВСУ атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, ещё пять человек ранены, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
погарский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия, брянская область, погарский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, ещё пять человек ранены, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителям в поселке Погар Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.
