Двоих участников драки в ЖК "Прокшино" в Москве арестовали

В субботу столичный главк МВД РФ сообщил, что группа граждан устроила массовый конфликт в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки в Москве. В полицию были доставлены более 80 человек, задержаны 19. На 65 правонарушителей составлены административные материалы по разным статьям КоАП РФ, в отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении из России.