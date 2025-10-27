Рейтинг@Mail.ru
Двоих участников драки в ЖК "Прокшино" в Москве арестовали
14:29 27.10.2025 (обновлено: 14:31 27.10.2025)
Двоих участников драки в ЖК "Прокшино" в Москве арестовали
Двоих участников драки в ЖК "Прокшино" в Москве арестовали - РИА Новости, 27.10.2025
Двоих участников драки в ЖК "Прокшино" в Москве арестовали
Двое участников драки в районе столичного ЖК "Прокшино" получили по 15 суток ареста, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 27.10.2025
Двоих участников драки в ЖК "Прокшино" в Москве арестовали

Двое участников драки в ЖК "Прокшино" получили по 15 суток ареста

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Двое участников драки в районе столичного ЖК "Прокшино" получили по 15 суток ареста, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Суд в столице привлёк фигурантов к административной ответственности по факту массовой драки в столичном ЖК района Коммунарки. Постановлениями Щербинского районного суда города Москвы: Абдуллоев Шарифбек Кудратуллоевич, Шунаев Юсуф Суюнович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, и назначено административное наказание каждому в виде административного ареста на срок 15 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что столичный суд продолжает рассматривать протоколы в отношении других участников массовой драки.
В субботу столичный главк МВД РФ сообщил, что группа граждан устроила массовый конфликт в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки в Москве. В полицию были доставлены более 80 человек, задержаны 19. На 65 правонарушителей составлены административные материалы по разным статьям КоАП РФ, в отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении из России.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СК начал проверку после драки в аэропорту Пулково
24 октября, 14:56
 
