В Донецке потушили пожар, возникший после попадания БПЛА в дом
06:01 27.10.2025
В Донецке потушили пожар, возникший после попадания БПЛА в дом
В Донецке потушили пожар, возникший после попадания БПЛА в дом
происшествия
донецк
донецкая народная республика
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецк
донецкая народная республика
ленинский район
происшествия, донецк, донецкая народная республика, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Донецке потушили пожар, возникший после попадания БПЛА в дом

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС потушили пожар, возникший после попадания БПЛА в дом в Донецке, в результате пожара погибли два человека, один пострадал, сообщает МЧС ДНР в Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Ленинском районе города после попадания украинского БПЛА в жилой дом загорелись четыре квартиры.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар из-за атаки БПЛА в Донецке... К сожалению, из-за обстрела погибли 2 человека. Также пострадала девушка 2006 года рождения, она госпитализирована", - говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что на месте работали 11 единиц техники и 49 человек личного состава.
