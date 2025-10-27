https://ria.ru/20251027/donetsk-2050808647.html
В Донецке потушили пожар, возникший после попадания БПЛА в дом
В Донецке потушили пожар, возникший после попадания БПЛА в дом
Сотрудники МЧС потушили пожар, возникший после попадания БПЛА в дом в Донецке, в результате пожара погибли два человека, один пострадал, сообщает МЧС ДНР в... РИА Новости, 27.10.2025
Из-за попадания БПЛА в дом в Донецке, погибли два человека