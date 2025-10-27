https://ria.ru/20251027/donetsk-2050794181.html
Очевидец рассказал о первых минутах после атаки ВСУ на дом в Донецке
Очевидец рассказал о первых минутах после атаки ВСУ на дом в Донецке - РИА Новости, 27.10.2025
Очевидец рассказал о первых минутах после атаки ВСУ на дом в Донецке
Очевидец и житель дома в Донецке, подвергшегося атаке ВСУ с помощью дрона, рассказал РИА Новости о первых минутах после взрыва между этажами. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T01:23:00+03:00
2025-10-27T01:23:00+03:00
2025-10-27T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050905956_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_b688c56b7a9b9487e67d3e1ffcc0dd8b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050905956_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_a9cb941729bf8876a58c3dbf83fb0de1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, буденновский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Очевидец рассказал о первых минутах после атаки ВСУ на дом в Донецке
Очевидец после удара ВСУ по Донецку увидел вспышку и услышал, как летят стекла
ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Очевидец и житель дома в Донецке, подвергшегося атаке ВСУ с помощью дрона, рассказал РИА Новости о первых минутах после взрыва между этажами.
"Услышал, как что-то взорвалось, вспышку видел. Смотрю в окно, мои окна выходят, а здесь горит дерево и не видно, что там было. Мы выбежали с папой с водой, забежали подъезд и там ... прилет был ... Вроде бы никто не пострадал… Единственное я услышал, что это как стекла летят, и вспышку", - сказал собеседник агентства.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что боевики ВСУ
нанесли удар с помощью дрона самолётного типа по жилому дому в Буденновском районе
города Донецк
в ДНР
. В результате атаки начался пожар. На месте происшествия найдены обломки дрона самолётного типа.