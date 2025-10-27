Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал о первых минутах после атаки ВСУ на дом в Донецке
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 27.10.2025 (обновлено: 12:54 27.10.2025)
Очевидец рассказал о первых минутах после атаки ВСУ на дом в Донецке
Очевидец и житель дома в Донецке, подвергшегося атаке ВСУ с помощью дрона, рассказал РИА Новости о первых минутах после взрыва между этажами.
Очевидец рассказал о первых минутах после атаки ВСУ на дом в Донецке

Работа пожарной службы в жилом доме, поврежденном в результате удара со стороны ВСУ в Ленинском районе Донецка
ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Очевидец и житель дома в Донецке, подвергшегося атаке ВСУ с помощью дрона, рассказал РИА Новости о первых минутах после взрыва между этажами.
"Услышал, как что-то взорвалось, вспышку видел. Смотрю в окно, мои окна выходят, а здесь горит дерево и не видно, что там было. Мы выбежали с папой с водой, забежали подъезд и там ... прилет был ... Вроде бы никто не пострадал… Единственное я услышал, что это как стекла летят, и вспышку", - сказал собеседник агентства.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что боевики ВСУ нанесли удар с помощью дрона самолётного типа по жилому дому в Буденновском районе города Донецк в ДНР. В результате атаки начался пожар. На месте происшествия найдены обломки дрона самолётного типа.
