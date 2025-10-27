Рейтинг@Mail.ru
В Донецке из-за попадания БПЛА загорелись четыре квартиры
Специальная военная операция на Украине
 
01:14 27.10.2025 (обновлено: 05:26 27.10.2025)
В Донецке из-за попадания БПЛА загорелись четыре квартиры
В Донецке из-за попадания БПЛА загорелись четыре квартиры - РИА Новости, 27.10.2025
В Донецке из-за попадания БПЛА загорелись четыре квартиры
Четыре квартиры загорелись после попадания украинского БПЛА в жилой дом в Ленинском районе в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
буденновский район
алексей кулемзин (донецк)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
буденновский район
происшествия, донецк, буденновский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Буденновский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке из-за попадания БПЛА загорелись четыре квартиры

В Донецке после попадания БПЛА в жилой дом загорелись четыре квартиры

© РИА НовостиПожар в Буденновском районе Донецка из-за атаки ВСУ
Пожар в Буденновском районе Донецка из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости
Пожар в Буденновском районе Донецка из-за атаки ВСУ
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Четыре квартиры загорелись после попадания украинского БПЛА в жилой дом в Ленинском районе в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
По данным главы Донецка Алексея Кулемзина, в жилых домах в Ленинском и Буденновском районах города после атак украинских БПЛА начались возгорания.
Попадание беспилотника пришлось в многоквартирный жилой дом, вследствие чего началось крупное возгорание. Поврежден фасад здания и нарушено газоснабжение. Данные о пострадавших уточняются.
"Мы слышали, что был сильный удар, стекла полетели, через время увидели, что пожар начался ... Удар был сильный, дом трухануло", - рассказала очевидец происшествия Лина.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Доводят до предела". В Германии рассказали о катастрофе в ВСУ
Вчера, 22:44
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкБуденновский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
