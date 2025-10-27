https://ria.ru/20251027/donetsk-2050793667.html
В Донецке из-за попадания БПЛА загорелись четыре квартиры
В Донецке из-за попадания БПЛА загорелись четыре квартиры
Четыре квартиры загорелись после попадания украинского БПЛА в жилой дом в Ленинском районе в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2025
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Четыре квартиры загорелись после попадания украинского БПЛА в жилой дом в Ленинском районе в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
По данным главы Донецка Алексея Кулемзина
, в жилых домах в Ленинском и Буденновском районах
города после атак украинских БПЛА начались возгорания.
Попадание беспилотника пришлось в многоквартирный жилой дом, вследствие чего началось крупное возгорание. Поврежден фасад здания и нарушено газоснабжение. Данные о пострадавших уточняются.
"Мы слышали, что был сильный удар, стекла полетели, через время увидели, что пожар начался ... Удар был сильный, дом трухануло", - рассказала очевидец происшествия Лина.