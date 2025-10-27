В Донецке из-за попадания БПЛА загорелись четыре квартиры

ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Четыре квартиры загорелись после попадания украинского БПЛА в жилой дом в Ленинском районе в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Попадание беспилотника пришлось в многоквартирный жилой дом, вследствие чего началось крупное возгорание. Поврежден фасад здания и нарушено газоснабжение. Данные о пострадавших уточняются.