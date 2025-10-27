https://ria.ru/20251027/donetsk-2050790927.html
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке - РИА Новости, 27.10.2025
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
ВСУ нанесли удар дроном по многоквартирному дому в Буденновском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T00:29:00+03:00
2025-10-27T00:29:00+03:00
2025-10-27T01:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050794548_8:0:842:469_1920x0_80_0_0_b0ff4706622847e3a130d8d283903982.png
https://ria.ru/20251026/vsu-2050784502.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
буденновский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050794548_113:0:738:469_1920x0_80_0_0_c274255f78d758f8d479dfd68a35d488.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буденновский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк, Происшествия
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Боевики ВСУ с помощью дрона ударили по жилому дому в Буденовском районе Донецка