ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:29 27.10.2025 (обновлено: 01:29 27.10.2025)
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
ВСУ нанесли удар дроном по многоквартирному дому в Буденновском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. РИА Новости, 27.10.2025
Пожар в Буденновском районе Донецка из-за атаки ВСУ
Пожар в Буденновском районе Донецка из-за атаки ВСУ
© РИА Новости
Пожар в Буденновском районе Донецка из-за атаки ВСУ
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. ВСУ нанесли удар дроном по многоквартирному дому в Буденновском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
В результате атаки произошел пожар в четырех квартирах.
На месте происшествия найдены обломки беспилотника самолетного типа.
Информация о пострадавших уточняется.
По данным главы Донецка Алексея Кулемзина, из-за атаки ВСУ возгорание произошло и в жилом доме в Ленинском районе города.
