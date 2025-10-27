Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.10.2025
01:44 27.10.2025
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T01:44:00+03:00
2025-10-27T01:44:00+03:00
2025
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Здание международного аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
