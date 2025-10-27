https://ria.ru/20251027/domodedovo-2050795843.html
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T01:44:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
2025
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
