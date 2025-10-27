Рейтинг@Mail.ru
При атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли пять человек
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 27.10.2025
При атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли пять человек
При атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли пять человек
Пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще шестеро пострадали за минувшую неделю в ДНР в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен... РИА Новости, 27.10.2025
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
При атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли пять человек

Омбудсмен Морозова: в ДНР после атак ВСУ за неделю погибли пять человек

ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще шестеро пострадали за минувшую неделю в ДНР в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Морозовой, с 20 по 26 октября погибли пять мирных жителей, в том числе один ребенок, еще шесть человек получили ранения.
Также уточняется, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9814 человек, в том числе 250 детей, и пострадали 16 063 гражданских лица, включая 1039 детей.
"Нет выхода". Раскрыто, почему Запад не может отвязаться от Украины
Заголовок открываемого материала