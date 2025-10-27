https://ria.ru/20251027/dnr-2050953460.html
При атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли пять человек
При атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли пять человек - РИА Новости, 27.10.2025
При атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли пять человек
Пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще шестеро пострадали за минувшую неделю в ДНР в результате вооруженной агрессии ВСУ, сообщила омбудсмен... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:29:00+03:00
2025-10-27T15:29:00+03:00
2025-10-27T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
https://ria.ru/20251027/ukraina-2050809285.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
При атаках ВСУ в ДНР за неделю погибли пять человек
Омбудсмен Морозова: в ДНР после атак ВСУ за неделю погибли пять человек