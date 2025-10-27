https://ria.ru/20251027/dieta-2050802020.html
Нутрициолог рассказала о последствиях низкокалорийных диет
Нутрициолог рассказала о последствиях низкокалорийных диет - РИА Новости, 27.10.2025
Нутрициолог рассказала о последствиях низкокалорийных диет
Повышение уровня стресса, снижение иммунитета, ухудшение состояния кожи могут стать последствиями низкокалорийных диет, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила...
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Повышение уровня стресса, снижение иммунитета, ухудшение состояния кожи могут стать последствиями низкокалорийных диет, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"Снижение калорий более на 20% от нормы или ниже базового уровня повысит уровень стресса, тревожности, нарушит баланс поступления питательных веществ, что вызовет дефицитные состояния по необходимым витаминам и микроэлементам. Это влечет за собой снижение иммунитета, когнитивных способностей, уровня энергии, скажется на состоянии кожи", - сказала эксперт.
Нутрициолог порекомендовала перед началом похудения рассчитать количество калорий, которые необходимы для базового метаболизма, по формуле Миффлина-Сан Жеора.
«
"Ваш базовый метаболизм (основной обмен) — это калории, которые сжигаются, когда вы находитесь в покое, и энергия тратится на обеспечение процессов дыхания, пищеварения, кровообращения, поддержание температуры тела, работу мозга и т.д. Ваша норма калорий соответствует поддержанию веса с текущей физической активностью (вы не худеете и не набираете вес)", - рассказала специалист.
Нутрициолог отметила, что для безопасного похудения рекомендуется снижать калории от нормы на 4-20%.
"Если ваша цель - снижение веса, то рекомендуется снижать калории от нормы на 4-20% для безопасного похудения", - сказала Масленникова.