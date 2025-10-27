Десятков: бульвар Академика Ландау соединили с Дмитровским шоссе

© Фото : Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. У метро "Физтех" на северо-востоке Москвы соединили бульвар Академика Ландау с боковым проездом Дмитровского шоссе, реконструировали участок Долгопрудненского шоссе и устроили разворотные съезды, сообщил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков.

"В рамках проекта в районе Северный на северо-востоке Москвы построили и реконструировали 0,5 километра дорог. Соединили бульвар Академика Ландау с боковым проездом Дмитровского шоссе, реконструировали участок Долгопрудненского шоссе, устроили разворотные съезды", – приводит его слова пресс-служба департамента.

Как указывается в сообщении, новая транспортная связь призвана улучшить доступность двух микрорайонов в Северном и обеспечивает сквозное движение через Дмитровское шоссе.