Десятков: бульвар Академика Ландау соединили с Дмитровским шоссе
Десятков: бульвар Академика Ландау соединили с Дмитровским шоссе
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. У метро "Физтех" на северо-востоке Москвы соединили бульвар Академика Ландау с боковым проездом Дмитровского шоссе, реконструировали участок Долгопрудненского шоссе и устроили разворотные съезды, сообщил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков.
"В рамках проекта в районе Северный на северо-востоке Москвы построили и реконструировали 0,5 километра дорог. Соединили бульвар Академика Ландау с боковым проездом Дмитровского шоссе, реконструировали участок Долгопрудненского шоссе, устроили разворотные съезды", – приводит его слова пресс-служба департамента.
Как указывается в сообщении, новая транспортная связь призвана улучшить доступность двух микрорайонов в Северном и обеспечивает сквозное движение через Дмитровское шоссе.
За следующие три года в Москве будет введено в эксплуатацию более 283 километров дорог, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин.