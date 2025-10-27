Рейтинг@Mail.ru
На Бутовском полигоне в День жертв репрессий пройдет акция "Голос памяти"
16:50 27.10.2025
На Бутовском полигоне в День жертв репрессий пройдет акция "Голос памяти"
На Бутовском полигоне в День жертв репрессий пройдет акция "Голос памяти"
Ежегодная акция "Голос памяти" пройдет 30 октября на бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово, ее участники вслух зачитают имена 20 762 человек, расстрелянных РИА Новости, 27.10.2025
На Бутовском полигоне в День жертв репрессий пройдет акция "Голос памяти"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ежегодная акция "Голос памяти" пройдет 30 октября на бывшем полигоне НКВД в подмосковном Бутово, ее участники вслух зачитают имена 20 762 человек, расстрелянных там во времена сталинских репрессий, на акцию уместно прийти с детьми школьного возраста, чтобы они могли "прикоснуться к истории", рассказал РИА Новости священник храма новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех.
В России 30 октября ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Русской православной церкви в этот день совершают панихиды по жертвам репрессий. Также 30 октября в Подмосковье на Бутовском полигоне проходит акция "Голос памяти": вслух зачитываются имена всех расстрелянных там. С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека – в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений, из них 332 человека были канонизированы Русской православной церковью. Территория братской могилы площадью около шести гектаров была передана Церкви в 1995 году, и в 1996 году там возвели небольшой деревянный храм. В 2001 году правительство Московской области объявило Бутовский полигон памятником истории.
"Программа 30 октября такая: в 8.30 в храме новомучеников и исповедников российских в Бутово начнется архиерейское богослужение. После литургии, примерно в 9.30, отслужат панихиду о пострадавших от репрессий. Зачитывание имен людей, расстрелянных в Бутово, начнется в 11 утра на улице, перед мемориалом "Сад памяти" и продлится, предположительно, до вечера. Мы приглашаем всех желающих: уместно прийти с детьми школьного возраста, ведь чтобы прочувствовать историю, надо ее касаться", - сказал отец Артемий Цех.
День памяти жертв политических репрессий был утвержден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября днем политзаключенного в СССР. С тех пор в этот день в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.
