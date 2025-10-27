Адвокат Гуцул назвал приговор главе Гагаузии незаконным

КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Свидетели по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул не подтвердили личного знакомства с ней, что доказывает невиновность руководителя автономии и незаконность приговора, заявил ее адвокат Сергей Морару.

В понедельник в Апелляционной палате Кишинева прошло очередное заседание по делу главы Гагаузии Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан. Обе подсудимые участвовали в процессе в режиме онлайн из следственного изолятора. Следующее слушание назначено на четверг.

"Сегодня мы продолжили рассмотрение дела и зачитали показания свидетелей. Практически все свидетели заявили, что не знают госпожу Евгению Гуцул лично или знают её только из публичного пространства – телевидение, радио. Они уточнили, что она стала известна широкой публике лишь после 2023 года, когда стала башканом (главой - ред.) Гагаузии. Ранее её не знали в публичной сфере", - сказал Морару журналистам.

Адвокат выразил надежду на то, что Апелляционная палата рассмотрит показания свидетелей с большей ответственностью, чем суд первой инстанции, который их полностью проигнорировал. "Если бы анализ был корректным, показания свидетельствовали бы об оправдании Гуцул, ведь никто не видел, чтобы она принимала деньги, а многие даже не знают её лично. Надеюсь, на апелляции доказательства будут оценены должным образом, а приговор, который мы считаем незаконным - отменён", - подчеркнул он.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.