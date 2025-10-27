Рейтинг@Mail.ru
После крушения плавучего крана в Севастополе возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.10.2025
18:35 27.10.2025 (обновлено: 18:37 27.10.2025)
После крушения плавучего крана в Севастополе возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Севастополе по факту нарушения правил безопасности из-за крушения плавкрана, в результате инцидента есть погибшие, сообщает... РИА Новости, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Севастополе по факту нарушения правил безопасности из-за крушения плавкрана, в результате инцидента есть погибшие, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что плавкран перевернулся в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода, спасены 15 человек, из них семь госпитализированы. Позже в СУСК региона уточнили, что в результате ЧП погибли два человека, более 20 человек получили травмы.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего произошло опрокидывание плавучего крана, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.
