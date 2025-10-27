Рейтинг@Mail.ru
Чибис: утверждение планов развития городов Арктики дает новые возможности - РИА Новости, 27.10.2025
Мурманская область
 
12:30 27.10.2025
Чибис: утверждение планов развития городов Арктики дает новые возможности
Чибис: утверждение планов развития городов Арктики дает новые возможности

Комплексные планы развития городов Арктики даст дополнительные возможности

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики, которые официально утвердило правительство России, даст дополнительные возможности для получения финансовой поддержки, считает губернатор Мурманской области и инициатор создания перечня опорных городов Арктики Андрей Чибис.
Правительство России в понедельник утвердило комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики. Они предусматривают модернизацию и строительство необходимой инфраструктуры, благоустройство действующих и создание новых общественных пространств в регионах.
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря
Чибис заявил о регистрации товарного знака "Мурманск - столица Арктики"
1 октября, 17:25
"Комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики утверждены официально правительством России. Это означает, что у нас есть дополнительные возможности по получению федеральной поддержки", - отметил Чибис слова которого приводит министерство информационной политики Мурманской области.
При формировании федерального бюджета на реализацию планов будет предусматриваться не менее 5% средств соответствующих госпрограмм, а регионы учтут такие расходы в собственных финансовых планах. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, эффективное выполнение таких задач позволит создать в Арктике более комфортные условия для жизни, работы и туризма.
Чибис напомнил, что в 2023 году обсуждал эту тему с президентом РФ, глава государства поддержал инициативу – определить опорные населенные пункты, структурировать мастер-планы, утвердить их на федеральном уровне.
Перечень отрабатывался в рамках рабочей группы комиссии госсовета, которую возглавляет Чибис. "Далее в рамках МАФ мы доложили о проделанной работе и приступили к утверждению долгосрочного плана развития", - подчеркнул Чибис, поблагодарив всех, кто участвовал в разработке и утверждении планов.
Как добавили в региональном министерстве, по инициативе Чибиса был разработан и получил федеральную поддержку целый ряд инициатив по развитию арктических территорий. В том числе – создание перечня опорных городов Арктики и активизация работы по формированию их долгосрочных мастер-планов.
Мурманск
Программа газификации Мурманской области подписана на 5 лет
9 октября, 20:40
 
Мурманская область Арктика Россия Мурманская область Андрей Чибис Михаил Мишустин
 
 
