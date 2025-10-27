Чибис: утверждение планов развития городов Арктики дает новые возможности

МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики, которые официально утвердило правительство России, даст дополнительные возможности для получения финансовой поддержки, считает губернатор Мурманской области и инициатор создания перечня опорных городов Арктики Андрей Чибис.

Правительство России в понедельник утвердило комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики. Они предусматривают модернизацию и строительство необходимой инфраструктуры, благоустройство действующих и создание новых общественных пространств в регионах.

"Комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики утверждены официально правительством России. Это означает, что у нас есть дополнительные возможности по получению федеральной поддержки", - отметил Чибис слова которого приводит министерство информационной политики Мурманской области.

При формировании федерального бюджета на реализацию планов будет предусматриваться не менее 5% средств соответствующих госпрограмм, а регионы учтут такие расходы в собственных финансовых планах. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, эффективное выполнение таких задач позволит создать в Арктике более комфортные условия для жизни, работы и туризма.

Чибис напомнил, что в 2023 году обсуждал эту тему с президентом РФ, глава государства поддержал инициативу – определить опорные населенные пункты, структурировать мастер-планы, утвердить их на федеральном уровне.

Перечень отрабатывался в рамках рабочей группы комиссии госсовета, которую возглавляет Чибис. "Далее в рамках МАФ мы доложили о проделанной работе и приступили к утверждению долгосрочного плана развития", - подчеркнул Чибис, поблагодарив всех, кто участвовал в разработке и утверждении планов.