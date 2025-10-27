Появились подробности по делу бывшего свердловского вице-губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Никаких следственных действий с бывшим вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, обвиняемым в мошенничестве и находящимся почти месяц в СИЗО, не проводится, к нему никто из правоохранительных органов не приходил, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.
"Новых деталей пока нет. Олег Леонидович находится почти месяц в следственном изоляторе, при этом никаких следственных действий с его участием не проходит, к нему никто из правоохранительных органов не приходил. Зачем, спрашивается, человека поместили в изолятор?" – сказала собеседница агентства.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 30 сентября арестовал Чемезова до 15 ноября по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой.
По словам защитника, он проходит по одному делу с бизнесменом и бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК), дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Им вменяют хищение субсидий, выделенных ранее областным правительством. Своей вины они не признают.
Как ранее заявляла РИА Новости адвокат Чемезова, обвинение "строится на выгодных для себя показаниях" экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. При этом Смирнов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, заключил досудебное соглашение, поясняли РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Правоохранительные органы в конце сентября сообщали агентству о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, были задержаны Татьяна Черных, Антон Боликов и Артем Носков, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК. Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.
Также Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превысила 12 миллиардов рублей. В качестве ответчиков по гражданскому делу, в частности, были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
