Появились подробности по делу бывшего свердловского вице-губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Никаких следственных действий с бывшим вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, обвиняемым в мошенничестве и находящимся почти месяц в СИЗО, не проводится, к нему никто из правоохранительных органов не приходил, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.

"Новых деталей пока нет. Олег Леонидович находится почти месяц в следственном изоляторе, при этом никаких следственных действий с его участием не проходит, к нему никто из правоохранительных органов не приходил. Зачем, спрашивается, человека поместили в изолятор?" – сказала собеседница агентства.