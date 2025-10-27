Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности по делу бывшего свердловского вице-губернатора - РИА Новости, 27.10.2025
10:14 27.10.2025
Появились подробности по делу бывшего свердловского вице-губернатора
Появились подробности по делу бывшего свердловского вице-губернатора - РИА Новости, 27.10.2025
Появились подробности по делу бывшего свердловского вице-губернатора
Никаких следственных действий с бывшим вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, обвиняемым в мошенничестве и находящимся почти месяц в СИЗО, не... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T10:14:00+03:00
2025-10-27T10:14:00+03:00
происшествия
свердловская область
екатеринбург
москва
алексей бобров
алексей пьянков
генеральная прокуратура рф
свердловская область
екатеринбург
москва
происшествия, свердловская область, екатеринбург, москва, алексей бобров, алексей пьянков, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Москва, Алексей Бобров, Алексей Пьянков, Генеральная прокуратура РФ
Появились подробности по делу бывшего свердловского вице-губернатора

Следственных действий с находящимся в СИЗО Олегом Чемезовым не проводится

© Фото : er.ruОлег Чемезов
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : er.ru
Олег Чемезов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Никаких следственных действий с бывшим вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, обвиняемым в мошенничестве и находящимся почти месяц в СИЗО, не проводится, к нему никто из правоохранительных органов не приходил, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.
"Новых деталей пока нет. Олег Леонидович находится почти месяц в следственном изоляторе, при этом никаких следственных действий с его участием не проходит, к нему никто из правоохранительных органов не приходил. Зачем, спрашивается, человека поместили в изолятор?" – сказала собеседница агентства.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 30 сентября арестовал Чемезова до 15 ноября по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой.
По словам защитника, он проходит по одному делу с бизнесменом и бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК), дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Им вменяют хищение субсидий, выделенных ранее областным правительством. Своей вины они не признают.
Как ранее заявляла РИА Новости адвокат Чемезова, обвинение "строится на выгодных для себя показаниях" экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. При этом Смирнов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, заключил досудебное соглашение, поясняли РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Правоохранительные органы в конце сентября сообщали агентству о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, были задержаны Татьяна Черных, Антон Боликов и Артем Носков, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК. Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.
Также Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превысила 12 миллиардов рублей. В качестве ответчиков по гражданскому делу, в частности, были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургМоскваАлексей БобровАлексей ПьянковГенеральная прокуратура РФ
 
 
