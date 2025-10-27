Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии 20 человек находятся в больнице после отравления готовой едой
09:03 27.10.2025 (обновлено: 11:02 27.10.2025)
В Бурятии 20 человек находятся в больнице после отравления готовой едой
В Бурятии 20 человек находятся в больнице после отравления готовой едой - РИА Новости, 27.10.2025
В Бурятии 20 человек находятся в больнице после отравления готовой едой
Двадцать человек остаются в больнице после отравления готовой едой в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в Минздраве Бурятии. РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, республика бурятия, улан-удэ, россия
Происшествия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Россия
В Бурятии 20 человек находятся в больнице после отравления готовой едой

В Бурятии 20 человек продолжат лечение в больнице после отравления готовой едой

© Фото : пресс-служба министра здравоохранения БурятииМинистр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова во время обхода в инфекционной больнице в связи со вспышкой острой кишечной инфекции и сальмонеллезом
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова во время обхода в инфекционной больнице в связи со вспышкой острой кишечной инфекции и сальмонеллезом - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : пресс-служба министра здравоохранения Бурятии
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова во время обхода в инфекционной больнице в связи со вспышкой острой кишечной инфекции и сальмонеллезом
УЛАН-УДЭ, 27 окт — РИА Новости. Двадцать человек остаются в больнице после отравления готовой едой в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в Минздраве Бурятии.
"По данным на <…> 27 октября из Республиканской клинической инфекционной больницы выписано 60 человек. Лечение продолжают 20 больных. Состояние у них удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.
О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. Всего зарегистрировали 165 пострадавших, из них 92 ребенка.
По данным бурятского управления Роспотребнадзора, все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО "Восток", которую купили в магазинах торговой сети "Николаевский". Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности".
Обвинение предъявили заведующей производством цеха компании "Восток". Суд отправил ее под стражу. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований: там нет централизованного горячего водоснабжения, системы водоотведения, а планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы. К тому же компания не предоставила обоснования сроков годности своей продукции. Работу предприятия приостановили до 20 января 2026 года.
Сотрудница СК во время следственных действий на пищевом произдводстве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Улан-Удэ после отравления остановили продажу 6,4 тонны готовой еды
Происшествия
 
 
