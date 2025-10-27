В Бурятии 20 человек находятся в больнице после отравления готовой едой

УЛАН-УДЭ, 27 окт — РИА Новости. Двадцать человек остаются в больнице после отравления готовой едой в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в Минздраве Бурятии.

"По данным на <…> 27 октября из Республиканской клинической инфекционной больницы выписано 60 человек. Лечение продолжают 20 больных. Состояние у них удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.

Обвинение предъявили заведующей производством цеха компании "Восток". Суд отправил ее под стражу. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований: там нет централизованного горячего водоснабжения, системы водоотведения, а планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы. К тому же компания не предоставила обоснования сроков годности своей продукции. Работу предприятия приостановили до 20 января 2026 года.