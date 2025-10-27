https://ria.ru/20251027/buryatiya-2050820528.html
В Бурятии 20 человек находятся в больнице после отравления готовой едой
УЛАН-УДЭ, 27 окт — РИА Новости. Двадцать человек остаются в больнице после отравления готовой едой в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в Минздраве Бурятии.
"По данным на <…> 27 октября из Республиканской клинической инфекционной больницы выписано 60 человек. Лечение продолжают 20 больных. Состояние у них удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.
О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ
стало известно 19 октября. Всего зарегистрировали 165 пострадавших, из них 92 ребенка.
По данным бурятского управления Роспотребнадзора
, все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО "Восток", которую купили в магазинах торговой сети "Николаевский". Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности".
Обвинение предъявили заведующей производством цеха компании "Восток". Суд отправил ее под стражу. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований: там нет централизованного горячего водоснабжения, системы водоотведения, а планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы. К тому же компания не предоставила обоснования сроков годности своей продукции. Работу предприятия приостановили до 20 января 2026 года.