Суд рассмотрит жалобу россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Антальи
Суд рассмотрит жалобу россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Антальи - РИА Новости, 27.10.2025
Суд рассмотрит жалобу россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Антальи
Подмосковный суд принял к рассмотрению жалобу Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту турецкой Антальи, на решение о лишении ее родительских прав, РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T02:24:00+03:00
2025-10-27T02:24:00+03:00
2025-10-27T03:04:00+03:00
Суд рассмотрит жалобу россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Антальи
Суд принял жалобу Бурнашкиной на решение о лишении ее родительских прав
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подмосковный суд принял к рассмотрению жалобу Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту турецкой Антальи, на решение о лишении ее родительских прав, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Жалоба принята судом к рассмотрению 24 октября 2025 года", - сказано в материалах.
Дата ее рассмотрения апелляционной инстанцией пока не назначена.
Павлово-Посадский суд Подмосковья
23 сентября принял решение о лишении Бурнашкиной родительских прав. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом от публики и СМИ режиме.
Следственным отделом по городу Электросталь
было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ
). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СК
РФ Александра Бастрыкина
, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья, в свою очередь, получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка.
В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции
и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву
, но была задержана вместе со своей матерью.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье
приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
Ранее Бурнашкина и её мать подавали иски к опеке, в которых оспаривали бездействие органа. Как сообщала РИА Новости представитель девушки в суде Виктория Елисеева, органы опеки отказывались встретиться с Бурнашкиной и её матерью, а те хотели подать заявление на предварительную опеку. Обе на тот момент не имели каких-либо ограничений, не позволяющих взаимодействовать с ребенком, утверждала защита.