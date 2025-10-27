Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит жалобу россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Антальи - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 27.10.2025 (обновлено: 03:04 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/burnashkina-2050797726.html
Суд рассмотрит жалобу россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Антальи
Суд рассмотрит жалобу россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Антальи - РИА Новости, 27.10.2025
Суд рассмотрит жалобу россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Антальи
Подмосковный суд принял к рассмотрению жалобу Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту турецкой Антальи, на решение о лишении ее родительских прав, РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T02:24:00+03:00
2025-10-27T03:04:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
электросталь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20250911/burnashkina-2041100577.html
https://ria.ru/20250904/burnashkin-2039704428.html
https://ria.ru/20250612/devochka-2022545711.html
московская область (подмосковье)
россия
электросталь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, электросталь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Электросталь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит жалобу россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Антальи

Суд принял жалобу Бурнашкиной на решение о лишении ее родительских прав

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подмосковный суд принял к рассмотрению жалобу Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту турецкой Антальи, на решение о лишении ее родительских прав, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Жалоба принята судом к рассмотрению 24 октября 2025 года", - сказано в материалах.
Россиянка Екатерина Бурнашкина после освобождения - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Защита Бурнашкиной не видит оснований лишать ее родительских прав
11 сентября, 07:46
Дата ее рассмотрения апелляционной инстанцией пока не назначена.
Павлово-Посадский суд Подмосковья 23 сентября принял решение о лишении Бурнашкиной родительских прав. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом от публики и СМИ режиме.
Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СК РФ Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья, в свою очередь, получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка.
В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью.
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Родившая ребенка в аэропорту россиянка отказалась общаться с его отцом
4 сентября, 16:10
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
Ранее Бурнашкина и её мать подавали иски к опеке, в которых оспаривали бездействие органа. Как сообщала РИА Новости представитель девушки в суде Виктория Елисеева, органы опеки отказывались встретиться с Бурнашкиной и её матерью, а те хотели подать заявление на предварительную опеку. Обе на тот момент не имели каких-либо ограничений, не позволяющих взаимодействовать с ребенком, утверждала защита.
Девочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Девочку, оставленную матерью в аэропорту Антальи, вернули в Россию
12 июня, 20:25
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЭлектростальАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала