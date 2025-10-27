Суд рассмотрит жалобу россиянки, оставившей ребенка в аэропорту Антальи

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подмосковный суд принял к рассмотрению жалобу Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту турецкой Антальи, на решение о лишении ее родительских прав, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее Бурнашкина и её мать подавали иски к опеке, в которых оспаривали бездействие органа. Как сообщала РИА Новости представитель девушки в суде Виктория Елисеева, органы опеки отказывались встретиться с Бурнашкиной и её матерью, а те хотели подать заявление на предварительную опеку. Обе на тот момент не имели каких-либо ограничений, не позволяющих взаимодействовать с ребенком, утверждала защита.