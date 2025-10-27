Эксперт назвал "Буревестник" оружием из области научной фантастики

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Крылатая ракета "Буревестник", об успешном испытании которой власти РФ сообщили в воскресенье, является оружием из области научной фантастики, считает эксперт по ядерному нераспространению из американского колледжа Мидлбери Джеффри Льюис.