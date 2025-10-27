Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал "Буревестник" оружием из области научной фантастики - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/burevestnik-2050939710.html
Эксперт назвал "Буревестник" оружием из области научной фантастики
Эксперт назвал "Буревестник" оружием из области научной фантастики - РИА Новости, 27.10.2025
Эксперт назвал "Буревестник" оружием из области научной фантастики
Крылатая ракета "Буревестник", об успешном испытании которой власти РФ сообщили в воскресенье, является оружием из области научной фантастики, считает эксперт... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:32:00+03:00
2025-10-27T14:32:00+03:00
россия
владимир путин
валерий герасимов
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_0:509:1396:1294_1920x0_80_0_0_7b487398287d6209524ebf174f831b64.jpg
https://ria.ru/20251026/geraminov-2050664415.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_108:615:1013:1294_1920x0_80_0_0_e876b4c1678bf867070cb2db3b799fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, валерий герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник", в мире
Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", В мире
Эксперт назвал "Буревестник" оружием из области научной фантастики

Льюис: "Буревестник" является оружием из области научной фантастики

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Крылатая ракета "Буревестник", об успешном испытании которой власти РФ сообщили в воскресенье, является оружием из области научной фантастики, считает эксперт по ядерному нераспространению из американского колледжа Мидлбери Джеффри Льюис.
"Это ещё одно оружие из области научной фантастики", - приводит слова Льюиса New York Times.
Эксперт добавил, что сообщения об испытании "Буревестника" должны вызывать обеспокоенность, но не указал, у кого.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Буревестник" пролетел на испытаниях 14 тысяч километров, сообщил Герасимов
Вчера, 09:40
 
РоссияВладимир ПутинВалерий Герасимовмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала