BTS планирует выпустить первый за шесть лет альбом, сообщает Bloomberg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Известная во всем мире южнокорейская поп-группа BTS планирует в 2026 году выпустить свой первый за последние шесть лет альбом и отправится в масштабный мировой тур, передает агентство Известная во всем мире южнокорейская поп-группа BTS планирует в 2026 году выпустить свой первый за последние шесть лет альбом и отправится в масштабный мировой тур, передает агентство Bloomberg

"Последние несколько месяцев BTS работают над своим новым альбомом совместно со (своей компанией - ред.) Hybe. Первый за шесть лет альбом группы будет выпущен в конце марта 2026 года", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в понедельник.

Как отмечается, по словам информаторов, связанных с индустрией, после выпуска нового альбома группа отправится в первый с 2019 года полноценный тур, который будет включать в себя 65 концертов по всему миру с более чем 30 выступлениями в Северной Америке

Звукозаписывающий лейбл Big Hit Music, с которым сотрудничают BTS, сообщил Bloomberg, что точные даты и детали мирового тура еще окончательно не согласованы, в данный момент ведутся обсуждения.

Южнокорейская группа BTS — одна из самых востребованных в музыкальной индустрии - была сформирована в 2013 году и с тех пор приобрела широкую известность по всему миру. По данным южнокорейского музыкального чарта Circle Chart к 2024 году группа продала около 40 миллионов своих записей.

Их последний на данный момент полноформатный альбом "BE", выпущенный в конце ноября 2020 года, занял первое место чарта Billboard 200, а онлайн-концерт BTS, сыгранный летом того же года, установил мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей - трансляция собрала 765 тысяч зрителей из более чем 100 стран.

В 2022 году BTS объявили о том, что берут паузу в карьере, но обещали вернуться "более зрелыми". В том же году участники поп-группы по очереди начали приступать к прохождению обязательной военной службы в армии, срок которой в Южной Корее составляет два года. В июне 2025 года последний участник BTS - рэпер Мин Юн Ги под псевдонимом Suga - был демобилизован из армии.