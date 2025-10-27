Рейтинг@Mail.ru
BTS планирует выпустить первый за шесть лет альбом, сообщает Bloomberg
Культура
Культура
 
11:21 27.10.2025
BTS планирует выпустить первый за шесть лет альбом, сообщает Bloomberg
BTS планирует выпустить первый за шесть лет альбом, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 27.10.2025
BTS планирует выпустить первый за шесть лет альбом, сообщает Bloomberg
Известная во всем мире южнокорейская поп-группа BTS планирует в 2026 году выпустить свой первый за последние шесть лет альбом и отправится в масштабный мировой... РИА Новости, 27.10.2025
культура
в мире
северная америка
южная корея
2025
BTS планирует выпустить первый за шесть лет альбом, сообщает Bloomberg

Bloomberg: южнокорейская группа BTS планирует выпустить альбом в 2026 году

Участники группы BTS во время выступления
Участники группы BTS во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Участники группы BTS во время выступления. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Известная во всем мире южнокорейская поп-группа BTS планирует в 2026 году выпустить свой первый за последние шесть лет альбом и отправится в масштабный мировой тур, передает агентство Bloomberg.
"Последние несколько месяцев BTS работают над своим новым альбомом совместно со (своей компанией - ред.) Hybe. Первый за шесть лет альбом группы будет выпущен в конце марта 2026 года", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в понедельник.
Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России, заявил посол
Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России, заявил посол
03:43
Как отмечается, по словам информаторов, связанных с индустрией, после выпуска нового альбома группа отправится в первый с 2019 года полноценный тур, который будет включать в себя 65 концертов по всему миру с более чем 30 выступлениями в Северной Америке.
Звукозаписывающий лейбл Big Hit Music, с которым сотрудничают BTS, сообщил Bloomberg, что точные даты и детали мирового тура еще окончательно не согласованы, в данный момент ведутся обсуждения.
Южнокорейская группа BTS — одна из самых востребованных в музыкальной индустрии - была сформирована в 2013 году и с тех пор приобрела широкую известность по всему миру. По данным южнокорейского музыкального чарта Circle Chart к 2024 году группа продала около 40 миллионов своих записей.
Их последний на данный момент полноформатный альбом "BE", выпущенный в конце ноября 2020 года, занял первое место чарта Billboard 200, а онлайн-концерт BTS, сыгранный летом того же года, установил мировой рекорд Гиннеса по числу зрителей - трансляция собрала 765 тысяч зрителей из более чем 100 стран.
В 2022 году BTS объявили о том, что берут паузу в карьере, но обещали вернуться "более зрелыми". В том же году участники поп-группы по очереди начали приступать к прохождению обязательной военной службы в армии, срок которой в Южной Корее составляет два года. В июне 2025 года последний участник BTS - рэпер Мин Юн Ги под псевдонимом Suga - был демобилизован из армии.
По завершении службы все семь участников группы провели прямую трансляцию на платформе Weverse, в ходе которой заявили, что уже в июле начнут работу над новым совместным альбомом.
Посол рассказал об отношении к России в южнокорейском обществе
Посол рассказал об отношении к России в южнокорейском обществе
06:14
 
КультураВ миреСеверная АмерикаЮжная Корея
 
 
