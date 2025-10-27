https://ria.ru/20251027/bryansk-2050954830.html
Еще один мужчина ранен при ударе дрона-камикадзе в Брянской области
Еще один мужчина ранен при ударе дрона-камикадзе в Брянской области - РИА Новости, 27.10.2025
Еще один мужчина ранен при ударе дрона-камикадзе в Брянской области
Еще один мужчина 1946 года рождения получил ранения при целенаправленном ударе дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в поселке Погар Погарского района... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:37:00+03:00
2025-10-27T15:37:00+03:00
2025-10-27T15:37:00+03:00
происшествия
брянская область
погарский район
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
https://ria.ru/20251027/dron-2050811274.html
брянская область
погарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, погарский район, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз
Еще один мужчина ранен при ударе дрона-камикадзе в Брянской области
Еще один мужчина получил ранения при ударе дрона-камикадзе в поселке Погар