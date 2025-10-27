При атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области погиб человек

«

"Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителями в поселке Погар Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте", — написал он в Telegram-канале.