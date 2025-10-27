Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области погиб человек - РИА Новости, 27.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 27.10.2025 (обновлено: 08:51 27.10.2025)
При атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области погиб человек
При атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области погиб человек
Украинские БПЛА атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, есть погибший, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
погарский район
украина
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
При атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области погиб человек

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, есть погибший, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителями в поселке Погар Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте", — написал он в Telegram-канале.

Еще пять человек пострадали. Раненых оперативно доставили в больницу и оказали им помощь.
Украинские военные ежедневно бьют по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Средства ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам армия России наносит прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
