При атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области погиб человек

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, есть погибший, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителями в поселке Погар Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте", — написал он в Telegram-канале.
Еще пять человек пострадали. Раненых оперативно доставили в больницу и оказали им помощь.
Украинские военные ежедневно бьют по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Средства ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам армия России наносит прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18