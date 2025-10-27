Британские спецслужбы не справляются с угрозами нацбезопасности, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Службы британской не справляются с угрозами национальной безопасности из-за слабой координации, пишет газета Times со ссылкой на внутренний доклад МВД 2023 года.
"Британские службы безопасности "не поспевают" за угрозами национальной безопасности... За демонстрацию "слабой координации" и "фрагментированных" линий подотчетности критике подверглось Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ", — говорится в публикации.
По данным источника издания, разногласия между службами приводят к тупиковым ситуациям.
Подобное произошло при обсуждении признания Корпуса стражей исламской революции Ирана террористической организацией: в то время как служба внутренней разведки настаивала на запрете данной организации, чтобы ограничить ее влияние, служба внешней разведки возражала против этого, указывая на возможные негативные дипломатические последствия. Позиция MI6 до сих пор остается превалирующей.