03:56 27.10.2025 (обновлено: 09:30 27.10.2025)
Британские спецслужбы не справляются с угрозами нацбезопасности, пишут СМИ
Британские спецслужбы не справляются с угрозами нацбезопасности, пишут СМИ

Times: службы британской разведки слабо скоординированы

© Getty Images / Anadolu/Tolga AkmenЗдание MI6 в Лондоне
Здание MI6 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Tolga Akmen
Здание MI6 в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Службы британской не справляются с угрозами национальной безопасности из-за слабой координации, пишет газета Times со ссылкой на внутренний доклад МВД 2023 года.
"Британские службы безопасности "не поспевают" за угрозами национальной безопасности... За демонстрацию "слабой координации" и "фрагментированных" линий подотчетности критике подверглось Агентство внутренней безопасности MI5, его аналог в сфере внешней разведки MI6 и Управление правительственной связи GCHQ", — говорится в публикации.
По данным источника издания, разногласия между службами приводят к тупиковым ситуациям.
Подобное произошло при обсуждении признания Корпуса стражей исламской революции Ирана террористической организацией: в то время как служба внутренней разведки настаивала на запрете данной организации, чтобы ограничить ее влияние, служба внешней разведки возражала против этого, указывая на возможные негативные дипломатические последствия. ​​Позиция MI6 до сих пор остается превалирующей.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Британия задействует против России все доступные рычаги, считает глава СВР
21 октября, 10:33
 
